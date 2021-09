Okul Çağındaki Çocukların Beslenmesinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Merhaba sevgili okurlar,

Bugün ki köşe yazımda hazır okullarda açılmışken ailelerin ve toplumun en değerli varlıkları olan çocuklarımızın beslenmesinde nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair birkaç önemli noktaya değinmek istedim.

Fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimin hızlı olduğu okul çağı dönemindeki çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi; okul başarılarında, büyümelerinde ve gelişmelerinde büyük rol oynamaktadır. Bu dönemdeki çocukların yeme alışkanlıkları ve besin seçimleri önemli düzeyde pek çok faktörden etkilenebilmektedir. Örneğin; okul kantinleri, sosyal, kültürel-ekonomik durum, ebeveynlerin besin tercihleri, arkadaş ortamı ve reklamlar gibi. Bunlarla beraber fast food, gazlı içecek, paketli ürünlerin tüketimi, su tüketiminin ve sebze, meyve tüketiminin yetersiz olması, öğünlerin atlanması ve hareketsizliğin artması yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Bu hatalar doğrultusunda da meydana gelen yetersiz ve dengesiz beslenme, çocuklarımızın sağlığını, öğrenim durumunu, büyüme ve gelişmesini olumsuz anlamda etkilemektedir.

Peki, okul çağındaki çocuklarımızın beslenmesinde nelere dikkat etmeliyiz?

Büyüme ve gelişmenin sağlanabilmesi ve sağlığın korunabilmesi adına besinlerden alınan günlük enerji, protein, vitamin ve minerallerin vücutta verimli bir şekilde kullanılabilmesi için dört besin grubunun yeterli ve dengeli bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda;

Süt ve süt ürünleri: Çocukların kemik sağlığı için gerekli olan protein, kalsiyum, fosfor, riboflavin ve B12 vitaminini sağladığı için bu gruptan günde 2-4 porsiyon tüketilmesi gerekmektedir.

Et, yumurta, kurubaklagiller ve yağlı tohumlar: Güçlü kaslar için gerekli olan protein, demir, B vitaminleri ve bazı mineralleri sağlayan bu gruptan günde 2-3 porsiyon tüketilmesi önerilmektedir. Dana, sığır, koyun eti gibi kırmızı etler, tavuk, hindi, balık ve bütün bu etlerden yapılan et ürünleri bu grupta yer almaktadır. Fakat et olmadıkları halde besin ögesi açısından benzerlik göstermelerinden kaynaklı yumurta, kurubaklagiller ve yağlı tohumlar ayni grup adı altında sınıflandırılmaktadır.

Sebze ve meyveler: Minerallerin ve vitaminlerin temel kaynağı olan sebzeler ve meyveler, folik asit, A vitaminin ön ögesi olan beta-karoten, C, E vitaminleri, potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum, posa ve diğer antioksidan özelliğine sahip bileşiklerden zengindirler. Çocukların cilt, göz ve diş eti sağlığı için gerekli olan vitamin ve mineralleri içeren meyveler günde 2-3 porsiyon alınması gerekirken, sebzeler 3-4 porsiyon tüketilmesi önerilmektedir.

Ekmek ve tahıllar: Çocukların aktiviteleri için temel enerji kaynağı olan ekmek ve tahıllar vitamin, mineral, karbonhidrat ve diğer besin ögelerini içermeleri nedeniyle günde 3-7 porsiyon tüketilmesi gerekmektedir.

Bunlarla beraber öğünlerin atlanılmamasına dikkat edilmelidir. Özellikle en çok atlanılan öğünler arasında da kahvaltı yer almaktadır. Kahvaltının atlanılması veya doğru besinlerin tercih edilmemesi doğrultusunda da çocukların öğrenim durumunda önemli düzeyde azalmalar meydana gelmektedir. Bu nedenden dolayı çocuklarımızı kahvaltıya yönlendirmeli ve besin tercihleri arasında; yumurta, peynir, süt, tam tahıllı ekmek, ceviz, söğüş halinde kesilmiş çiğ sebze gibi 4 besin grubunu içeren kahvaltı hazırlanmalıdır.

Öğle ve akşam yemeklerini kızartma yerine ızgarada veya fırında pişirilmesine özen gösterilmelidir. Yanında mevsimine uygun salata ya da haşlanmış/fırınlanmış sebzelerle sebze tüketimi sağlanmalıdır. Beslenme çantalarında cips, gazlı içecekler yerine ayran, meyve, tam tahıllı ekmekten hazırlanmış sebzeli peynirli sandviçler tercih edilebilecekler arasındadır. Okul çağındaki çocuklar için dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yeterli su tüketimi bilincinin kazandırılması da vardır. Çünkü yetersiz su tüketimi kabızlık, halsizlik, baş ağrısı gibi olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Bunlarla beraber çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri için hareketli olmaları gerekmektedir. Bu nedenden dolayı sevdikleri ve ilgi duydukları spor dallarına teşvik edilmelidirler.

Görmüş olduğunuz gibi sağlıklı ve mutlu çocuklar için sağlıklı beslenme ve yaşam tarzını öğretmek biz büyüklerin görevidir. Unutmayın, çocuklarımızın en büyük rol modelleri bizleriz.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.