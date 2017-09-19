Okul çantalarında 'Skolyoz' alarmı!

Her 10 çocuktan 1’inin ise skolyoz yani omurga eğriliği tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gülseren Kayalar, hem aileleri uyardı hem de omurga sağlığı ile ilgili bilgi verdi.

AĞIR ÇANTA SKOLYOZA NEDEN OLUYOR

Okula yürüyerek giden, ağır çantaları uzun süre taşımak zorunda kalan çocuklarda boyun, sırt, bel ve ayak ağrılarının yanı sıra gerilim tipi baş ağrıları ve uyku düzeninde bozulmalar görülebildiğini belirten Uzman, önlem alınmazsa ilerleyen süreçte başta skolyoz olmak üzere çeşitli hastalıkların da ortaya çıkabildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Okul çantalarının ağır olması ve tek taraflı taşınması, yanlış oturma pozisyonu, kas iskelet yapısına uygun olmayan egzersiz hareketleri skolyozu tetikler. Omurga eğriliği olan her 4 çocuktan biri tedaviye ihtiyaç duyarken, tedavi gereksinimi olan kız çocuklarının erkek çocuklardan 8 kat daha fazla olduğu bilinmektedir. Ayrıca çocuğun kas-iskelet yapısına uygun sportif aktivitelerde bulunmaması, okuldaki masa ve sandalyelerin çocuğun bedenine uygun olmaması ve yanlış pozisyonda oturma skolyoza neden olmaktadır.”

ÇOCUĞUNUZUN GÖVDESİ BİR YANA DOĞRU EĞİLMİŞSE DİKKAT!

Skolyozun erken tanı ve tedavi ile önlenebilmesi için öncelikle farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayan Dr. Kayalar, “Çocuktaki omurga eğriliklerini erken fark edebilmek için mutlaka çocuğun kontrol edilmesi gerekir. Hızlı büyüme çağına giren 10-12 yaş arası kız çocukları ve 13-14 yaş arası erkek çocuklarının yılda 2 kez omurga muayeneleri yapılmalıdır. Gelişme çağının başlangıcında özellikle diş teli takan, esnek bağ yapısı olan, ayak problemleri ve yürüme güçlüğü çeken kilolu çocuklar skolyoz konusunda risk grubunda olduklarını için yakın çevrelerince daha sık gözlemlenmesi gerekmektedir. Gelişme çağındaki bir çocukta başın bir yana eğilmesi, yüz ve omuz asimetrisinde bozulma, sırtın bir bölümünde göze batan kabarıklık, gövdenin bir yana doğru yer değiştirmesi, pelvis ve kalça asimetrisi, bacak boyu farkı, ayak şekil bozukluğu ve yürüme dengesinde bozukluk gibi bulgular skolyozu akla getirmektedir. Bu durumda çocuğun vakit kaybedilmeden bir uzaman götürülmesi ve gerekli tedavi planlamasına başlanması gerekmektedir” dedi.

AĞIR VE ALBENİLİ ÇANTA YERİNE HAFİF AMA SAĞLAM MODELLERİ TERCİH EDİN

Okul çantası seçiminin çocuğun sağlığı açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Kayalar, “Kalın ya da ağır materyallerden uzak durularak hafif çantalar tercih edilmelidir. Mümkün olduğunca çok bölmeli olmasına dikkat edilerek kitap, defter gibi ağır materyaller sırta yakın bölmelerde taşınmalıdır. Alınacak çantanın çocuğun sırt ergonomisine uygun olmasına da dikkat edilmelidir. Çocuk evden çıkarken aileler mutlaka çantanın ağırlığını kontrol etmeli, çanta gereğinden fazla ağır ise hafifletilmeli ya da ağırlık dengeli değilse dengeli hale getirilmelidir. Ayrıca omuz kayışları da gevşek ya da gergin olmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Çantanın tek kolla değil her iki kolla taşınması gerekmektedir” ifadesini kullandı.