Ölecek miyim yapay zeka?

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Geisinger isimli sağlık kurumunun geliştirdiği yapay zekâ algoritması, 1 yıl içinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetme riski taşıyan hastaları büyük oranda doğru tahmin etti. Araştırmacılar, 400 bin hastanın 1.77 milyon EKG (kalp akım grafiği) sonucunu analiz ederek hayatta kalma şansını hesaplayan yapay zekânın, doktorların geleneksel yöntemlerine oranla çok daha iyi sonuç çıkardığını iddia etti.

YÜZDE 85 DOĞRU

İki algoritma modeli üzerinde çalışan araştırmacılar, hem hastaların EKG sonuçlarını ham haliyle, hem de yaş ve cinsiyeti de kriterler arasına alarak değerlendirdi. Uzmanlar iki yapay zekâdan hangisinin daha iyi öngörülerde bulunacağını test etti. Araştırmada, doktorlara göre gayet ‘normal’ görünen EKG sonuçlarının bile yapay zekâ tarafından erken ölüm riskinin doğru tahmin edildiği vurgulandı. Algoritma, geleneksel yöntemin yüzde 65 ile 80 arasındaki başarısına karşılık yüzde 85 oranında bir doğruluk payı ortaya çıkardı.