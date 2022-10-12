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Ölüm saçan öksürük şurupları hakkında karar

Dünya Sağlık Örgütü'nün 70 çocuğun ölümüyle bağlantılı olduğunu iddia ettiği öksürük şuruplarıyla ilgili karar verildi. Hindistan menşeli ürünlerin üretimi durduruldu.

12 Ekim 2022 Çarşamba 14:40
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Ölüm saçan öksürük şurupları hakkında karar



Afrika’daki çocuk ölümleriyle bağlantılı olabileceği belirtilen, Hindistan menşeli 4 şurubun üretildiği fabrikanın faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Times of India’ya göre, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Gambiya’daki çocuk ölümlerinin Hindistan’da üretilen öksürük ve soğuk algınlığı şurupları ile bağlantılı olabileceği açıklamasının ardından Hint yetkililer harekete geçti.

FAALİYETLERİ DURDURULDU

Haryana eyaleti Sağlık Bakanı Anil Vij, 4 şurubun üretildiği Maiden Pharmaceuticals Limited fabrikasında yapılan denetlemelerde yetkililerin, 12 ihlal tespit ettiğini belirtti.

Vij, söz konusu fabrikanın faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Maiden Pharmaceuticals Limited yöneticisi Naresh Kumar Goyal’ın konuya ilişkin açıklama yapmayı reddettiği aktarıldı.

Gambiya’da 69 çocuğun Hindistan menşeli bir parasetamol şurubunu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

DSÖ, 4 ŞURUBA KARŞI UYARDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu ölümlerin ardından ülkede, Hindistan’da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.

Çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda “kabul edilemez” seviyelerde toksin bulduğunu belirten DSÖ, ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya’da tespit edilmesine rağmen, ülke dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.

Hindistan hükümeti de DSÖ’nün Gambiya’daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından söz konusu 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma emri vermişti. (AA)

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