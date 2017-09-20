Ölüme bile yol açabilir

Her haline ayrı hayran olduğumuz, hepimizin evinde her zaman mutlaka bulunan patatesin zaman zaman kabuğunun yeşillendiğini görmüşsünüzdür.

Yeşil her ne kadar çoğu sebze için sağlık anlamına gelse de bu durum patates için tam tersi bir durum. Zira yeşillenen patates sağlığınız için ölümcül tehlikeler içeren bir besin.

Yeşillenmiş patates neden zararlı?

Çoğu kişinin de gözlemlediği üzere güneş altında uzun süre bekleyen patateslerin rengi sarıdan yeşile dönmeye başlıyor.

Bu yeşillenme ise patateste klorofil maddesinin arttığını gösteriyor. Klorofil ise solaninin üretilmeye başladığına işaret ediyor ve bu aşamadan sonra tehlike çanları çalmaya başlıyor.

Peki solanin ne? Solanin, patates çiçeğinin içinde çok yoğun bir şekilde bulunan bir kimyasal. Bu kimyasal ise çok ama çok kuvvetli bir zehir. Ve daha önce belirttiğimiz gibi bu zehir ortaya çıkmak için güneş ışınlarına ve kloroplastlara ihtiyaç duyuyor.

Dolayısıyla güneş ışığıyla rengi sarıdan yeşile dönen patatesler, klorofilin artmış olduğuna ve solanin üretimine başlandığına işaret.

Bu da yeşillenmiş patateslerin zehirlenme etkisi yapabileceğini gösteriyor. Yeşil renk ne kadar yayılırsa ve rengi ne kadar koyulaşırsa zehirlenme riski de o kadar artıyor. Üstelik patates zehirlenmesi insanı ölüme kadar götürebiliyor.





Yeşillenmiş patates yenirse ne olur?

Patatesin yeşil bölümlerinde olan solanim maddesinin oluşumu önce kabukta başlayıp sonra patatesin tümüne yayılıyor ve onu yiyen herkesin sağlığını ciddi tehlikelere atıyor.

Eğer böyle bir patates tüketirseniz mide bulantısı, kusma, ishal, mide krampları, boğaz yanması, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtiler önce kendini gösteriyor. Çok fazla tüketirseniz ve müdahale edilmezse halüsinasyonlar görmenize bile sebep oluyor.

Bu belirtilerle kişinin vücut direnci düşüyor, hissizlik ve felç gibi durumlara yol açıyor. En son aşamada ise bu durum ölümle bile sonuçlanabiliyor.

Dediğimiz gibi yeşillenmiş patates tüketmek sonu ölüme kadar varabilen ciddi bir tehlike. Bu yüzden patatesleri güneş altında çok uzun süre bırakmamaya, en ufak yeşillenme gördüğünüzde tüketmemeye, pazarda, markette alışveriş yaparken aldığınız patatesleri tek tek kontrol edip yeşillenmiş olanları asla satın almamaya dikkat etmelisiniz.

Eğer farkında olmadan yeşillenmiş patates tükettiyseniz ve yukarıda yazan belirtileri görmeye başladıysanız acilen doktorunuza başvurun.