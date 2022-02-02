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Omicron'a karşı çapraz bağışıklık umudu

Güney Afrika’dan, Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde artan Omicron vakalarına karşı umut veren bir çalışma geldi. Araştırmacılar, antikorlardan daha uzun süre koruma sağlayan ve aşılar ile başka varyatların enfeksiyonlarıyla tetiklenen T hücrelerinin Omicron varyantını tanıyabildiğini açıkladı. Bu durumun, Omicron'a karşı çapraz bağışıklık oluştururarak ciddi hastalığa karşı yüzde 70 ile yüzde 80 arasında bir koruma sağladığı görüldü.

02 Şubat 2022 Çarşamba 16:42
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Omicron'a karşı çapraz bağışıklık umudu
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Güney Afrika’da yapılan yeni bir çalışma, ciddi Covid-19'dan uzun süreli korunmada rol oynadığı düşünülen güçlü bağışıklık hücrelerinin Omicron'u tanıyabildiğini buldu. 

T hücreleri olarak adlandırılan bu bağışıklık savaşçıları, vücuttaki enfekte hücreleri avlayan ve yok eden beyaz kan hücrelerinden oluşuyor.

Cape Town Üniversitesi tarafından yapılan yeni çalışma kapsamlı mutasyonlara rağmen T hücrelerinin Omicron varyantını tanıyabildiklerini gösterdi.

Bununla birlikte Omicron'un antikorlardan kaçtığı zaten biliniyordu,  ancak şimdiye kadar bilim insanları  T hücrelerinin varyanta karşı işlevlerini net olarak bilmiyordu. 

CİDDİ HASTALIĞA KARŞI HAYATİ BİR ROL OYNUYOR

Önceki çalışmalar, aşılara ve/veya enfeksiyona yanıt olarak ortaya çıkan T hücrelerinin, insanların Covid-19 ile ciddi şekilde hastalanmasını önlemede hayati bir rol oynayabileceğini bulmuştu.

FARKLI VARYANTLARLA ENFEKTE OLAN KİŞİLERİN T HÜCRESİ TEPKİLERİ İNCELENDİ

Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları Catherine Riou ve Wendy Burgers, daha önce aşılanmış veya corona virüsün daha önceki varyantlarıyla enfekte olmuş kişilerde T hücresi tepkilerini inceledi.

OMİCRON'A KARŞI YÜZDE 70-80 ORANINDA KORUDU

Araştırmacılar,  bir veya iki doz Johnson & Johnson aşısı olmuş 40 kişiden, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olmuş 15 kişiden ve daha önce enfeksiyon geçirmiş 15 aşılanmamış kişiden alınan T hücresi yanıtını inceledi.  Bu kişilerde, hücrelerinin  Omicron’un insan vücuduna tutunduğu başak proteinine karşı yüzde 70 ile yüzde 80 düzeyinde koruma sağladığı görüldü. 

Diğer taraftan bilim insanları, Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği Güney Afrika'da Omicron ile hastaneye kaldırılan 19 hasta için, bu kişilerin, pandeminin önceki dalgalarında hastaneye kabul edilen hastalarda görülenlerle karşılaştırılabilir T hücre yanıtları olduğunu buldu. 

ÇAPRAZ BAĞIŞIKLIK OLUŞTURUYOR

Çalışmanın yazarları,  "Omicron'un kapsamlı mutasyonlarına ve nötralize edici antikorlara karşı azaltılmış duyarlılığına rağmen, aşı veya enfeksiyon tarafından tetiklenen T hücresi yanıtlarının çoğu, varyanta karşı  çapraz bağışıklık oluşturabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’de yer alan King's College London'da eczacılık tıbbı alanında misafir profesör olan Penny Ward,  "Bu veriler, son Omicron dalgası sırasında aşılanmış hastalarda yeniden enfeksiyondan sonra ciddi hastalığa karşı gözlenen koruma için bir kanıt oluşturuyor” diye konuştu.

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