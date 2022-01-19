Künye
Kıbrıs 8
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş yaptı
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş...
18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürdü
18 adet çeki sahteleyip tedavüle...
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
Flaş Haber
En soğuk günü yaşıyoruz!
Kapat

Omicron'da yeni belirtiler ortaya çıktı

Dünyada ve Türkiye'de hızla yayılan Omicron varyantıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, Omicron varyantında görülen yeni belirtileri açıkladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan analizin sonucuna göre Omicron'da mide bulantısı ve kusma belirtilerinin de görüldüğü açıklandı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 12:50
593 Okunma
Omicron'da yeni belirtiler ortaya çıktı
banner108

Türkiye'de Omicron varyantına bağlı olarak vakalarda artış yaşanıyor. Son 24 saatte 69 bin 658 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, 157 kişi de hayatını kaybetti. Türkiye'de baskın varyant haline gelen Omicron ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Omicron'da görülen yeni iki belirti açıklandı. İngiltere'deki analizlere göre Omicron'da vakalarda mide bulantısı ve kusma semptomlarının da görüldü.

OMICRON'DA YENİ BELİRTİLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Gelişim Üniversitesi yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, Londra’daki Imperial College’da yapılan analizlere göre, Omicron varyantına mide bulantısı ve kusma gibi iki yeni belirti eklendiğini aktardı. Elkin, yeni belirtilerin bazılarının farklı hastalıklara da işaret edebileceği için ayırıcı tanının olması gerektiğinin altını çizdi.

"İZOLASYON VE TEMASLI TAKİBİ SIKI BİR ŞEKİLDE KONTROL EDİLMELİ"

Nurten Elkin, ‘’Omicron varyantında da izolasyon ve temaslı takibi sıkı bir şekilde kontrol edilmeli. Özellikle aşı tereddüdü yaşayan kişileri hedefleyen bilgilendirmelerin yapılması, aşılanmamış kişilerin hızla aşılanmaları, birincil aşılanma takvimini tamamlamış kişilerin de hatırlatma dozlarını hızla olmaları sağlanması gerekiyor.’’ ifadelerini kullandı.

Toplu ulaşım araçları, eğitim kurumları, bakım kurumları, kışlalar veya cezaevleri gibi vakaların hızla artabileceği ortamlarda, hastalığın zamanında tanımlanmasının ve gerekli izolasyon önlemlerinin alınmasının bulaş riskini azaltabileceğine değinen Elkin, bu hastalıkların tanı ve tedavisinin belirlenmesinin, Kovid-19 ve varyantlarındaki tanılarıyla ayrıştırıcılıkta önemli olduğunu vurguladı.

"KIŞ MEVSİMİYLE BİRLİKTE HASTALIKLAR ARTACAK"

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte ülkemizde ve diğer dünya ülkelerinde artış gösteren nezle, grip ve çeşitli üst solunum yolu enfeksiyonlarının artacağını belirten Elkin şunları kaydetti:

‘’Tüm sağlık konularında olduğu gibi bu salgın sürecinde de toplumun sağlık okuryazarlığı önemli olup; bireylerin hem kendi sağlıklarını korumaları hem de toplum sağlığını korumaya olumlu katkı sağlayabilmeleri için sosyal medya ortamlarında olabilecek yanlış ve eksik bilgi edinimlerinden kaçınmaları; doğru ve bilimsel bilgilere resmi sitelerinden ulaşmaları oldukça önemli. Kovid-19 aşılamaları konusunda son bir yılda elde edilen bilimsel verilerine ek olarak maske kullanımı, sosyal mesafe kurallarına uyulması, kalabalık ortamlarda kişi sayısının azaltılması, düzenli ortam havalandırılmasının sağlanması ve genel hijyen kurallarına uyulması Kovid-19’a karşı koruyuculuk içermektedir. Bu durum, önceki varyantlardan çok daha bulaşıcı olan Omicron için de geçerlidir.’’

Kaynak: AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşıda NOCEBO etkisi!
Aşıda NOCEBO etkisi!
Dördüncü doz corona virüs aşısı Omicron'a karşı koruyor mu?
Dördüncü doz corona virüs aşısı Omicron'a karşı koruyor mu?
Omicron'daki mutasyonlar Covid-19'un şiddetini azaltıyor
Omicron'daki mutasyonlar Covid-19'un şiddetini azaltıyor
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim