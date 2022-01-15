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Omicron hangi hayvandan bulaştı? Virüsün kökeni ortaya çıktı

Koronavirüs dünya çapında endişe yaratmaya devam ediyor. Yeni varyant Omicron’un yayılma hızı karşısında şaşkına uğrayan bilim insanları çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Omicron'un kökenini araştırmak için yapılan son çalışma önemli bilgiler ortaya çıkardı. Omicron'un kökeni bilim insanlarına ters zoonoza dayanıyor.

15 Ocak 2022 Cumartesi 09:56
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Omicron hangi hayvandan bulaştı? Virüsün kökeni ortaya çıktı
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Dünyada baskın varyant haline gelen Omicron'un kökenini bulmak, salgınla mücadelede büyük önem taşıyor.

Çin'de yapılan yeni bir çalışma, Omicron'un ters zoonozun bir sonucu olduğunu gösterdi.

Bilim insanları, koronavirüsün önceki varyantlarından 3 kat daha hızlı evrimleşen Omicron'un insan vücudunda gelişemeyeceğini, ancak bir farede ortaya çıkabileceğini gösterdi.

Buna göre, insanlar tarafından enfekte edilen bir farede koronavirüs, çok sayıda mutasyon biriktirdi ve bir yılın ardından insanlara geri sıçradı.

MUTASYONLARIN HIZI FARELERLE TUTARLI

Bilim insanları, ardından Omicron varyantındaki mutasyonların moleküler doğasının, insanlarda ilk tespit edildiğinde, koronavirüsün insanlarda evrimleştiği zamankiyle aynı olmadığını buldu.

Ancak mutasyonların, hayvanlarda, özellikle farelerde tutarlı bir şekilde gelişebileceği görüldü.

"FAREDEN İNSANLARA DÖNDÜ"

Çalışmanın yazarları, “Bulgularımız Omicron'un atası olan B.1.1 ailesinden iki virüsün pandemi sırasında (muhtemelen 2020'nin ortalarında) insanlardan farelere sıçradığı ve ters bir zoonotik olay yaşadığını kanıtlıyor. Bu virüsler, 2021'in sonlarında insanlara geri dönmeden önce bir farede bir yıldan fazla bir süre boyunca çeşitli mutasyonlar biriktirerek insanlara geri döndü” değerlendirmesinde bulundu.

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