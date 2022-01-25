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Omicron, insan derisinde ve plastik yüzeylerde önceki varyantlara göre çok daha uzun süre canlı kalıyor

Japonya'da yapılan yeni bir çalışma, Omicron'un plastik yüzeyler ve insan derisi üzerinde corona virüsün önceki varyantlara göre çok daha uzun süre canlı kaldığını gösterdi. Bilim insanları, Omicron'un yüzeylerdeki yüksek derecede bulaşıcı kalma yeteneğinin, hızlı yayılmasına neden olduğu sonucuna vardı.

25 Ocak 2022 Salı 11:01
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Omicron, insan derisinde ve plastik yüzeylerde önceki varyantlara göre çok daha uzun süre canlı kalıyor
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Japonya’da yapılan yeni bir araştırma, corona virüs Omicron varyantının, önceki varyantlardan daha yüksek çevresel stabiliteye sahip olduğunu gösterdi.

Ön baskı sunucusu bioRxiv*'de yayınlanan çalışma, corona virüsün Wuhan’da ortaya çıkan orijinal versiyonu ile Alfa, Beta, Delta ve Omicron varyantlarını yüzeylerde hayatta kalma ve bulaşıcılık açısından karşılaştırdı.

Araştırmacılar, adli tıpta yapılan otopsilerden insan derisi örnekleri toplayarak ve plastik yüzeyler kullanarak, varyantların bulaşıcılık yeteneklerini değerlendirdi.

Bununla birlikte, corona virüsün varyantlarınıni  çevredeki kararlılığını anlamak, küresel olarak zayıflatıcı hasarlara neden olan pandemiyi hafifletmede kritik bir öneme sahip. İlk günlerden itibaren, corona virüs yüzeylerde  yüksek bulaşıcılık sergiledi.  Birçok varyantın ortaya çıkmasıyla birlikte, dünya çapındaki aşılara ve karantinaya rağmen corona virüsün bulaşıcılığı daha da arttı. 

Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan çalışmada, corona virüsün Wuhan versitonu, Omicron ( B.1.1.529), Delta (B.1.617.2),  Alfa (B.1.1.7),  Beta (B.1.351), Gama (P.1) ve (Delta B.1.617.2) Delta varyantı  plastik (polistiren plaka) ve insan derisi yüzeyleri üzerinde değerlendirdi.

PLASTİK YÜZEYLERDE YAKLAŞIK 200 SAAT CANLI KALIYOR

Plastik yüzeyde araştırmacılar, Wuhan türü, Alfa varyantı, Beta varyantı, Gamma varyantı, Delta varyantı ve Omicron varyantının hayatta kalma sürelerini sırasıyla; 56 saat, 191,3 saat,  156, 6 saat, 59,3 saat,,114 saat  ve 193, 5  saat olarak belirledi.

İNSAN DERİSİNDE YAKLAŞIK BİR GÜN YAŞIYOR

İnsan derisi yüzeyinde ise Wuhan versiyonu, Alfa varyantı, Beta varyantı, Gamma varyantı, Delta varyantı ve Omicron varyantının hayatta kalma sürelerinin sırasıyla; 8, 6 saat, 19, 6 saat,  19,1 saat, 11 saat, 16,8 saat ve 21,1 saat olduğunu görüldü.

Sonuçlarda Omicron varyantının hem insan derisi üzerinde, hem de plastik yüzeylerde en uzun süre canlı kaldığı ortaya çıktı.

DEZENFEKTANLAR VE EL HİJYENİN ÖNEMİ

Diğer taraftan bilim insanları, sezenfektanların 15 saniye içinde corona virüsün tüm varyantlarına karşı etkili oldu. Ancak varyantlar, Wuhan türüne karşı biraz daha dirençliydi.

İnsan derisi üzerindeki ek değerlendirme, 15 saniye içinde yüzde 35 etanole maruz kalan tüm virüslerin tamamen etkisiz hale geldiğini gösterdi. Bu nedenle araştırmacılar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tarafından tavsiye edildiğiİ mevcut el hijyeni uygulamalarının  devam ettirilmesini şiddetle tavsiye etti.

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Omicron
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