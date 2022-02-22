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Omicron'un ölüm oranı ne kadar?

Güney Kore'de 67 bini aşkın Covid hastası üzerinde bir araştırma yapıldı. Araştırma, Omicron varyantının ciddi bir hastalığa yol açma ve ölüm oranının sırasıyla yüzde 0,38 ve 0,18 olduğu tespit edildi.

22 Şubat 2022 Salı 16:00
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Omicron'un ölüm oranı ne kadar?
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Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA), geçen Aralık ayından  bu yana yaklaşık 67 bin 200 Covid-19 hastası üzerinde araştırma yürüttü.

Omicron varyantının ciddi bir hastalığa yol açma ve ölüm oranının sırasıyla yüzde 0,38 ve 0,18 olduğu belirtilen araştırmada, Delta varyantının ciddi bir hastalığa yol açma ve ölüm oranının ise yüzde 1,4 ve 0,7 olduğu kaydedildi.

YÜZDE 75 DAHA AZ

Araştırmada, Omicron varyantının, ciddi bir hastalığa yol açma veya ölüm oranının Delta varyantına göre yüzde 75 daha az olduğu belirtildi.

Son beş hafta içinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 1073 kişinin yüzde 56'sının ya aşılanmamış ya da sadece bir doz aşılanmış olduğuna işaret edilen araştırmada, ölümlerin yüzde 94'ünü, 60 yaş ve üstü kişilerin oluşturduğu aktarıldı.

KDCA, Omicron'un ülkede ocak ayının üçüncü haftasında baskın varyant haline geldiğini ve şubatın ilk haftasında yeni vakaların yüzde 90'ına yakınının Omicron olduğunu kaydetti.

Güney Kore'de son 24 saatte 90 bin 550 Covid-19 vakası tespit edilirken, 58 kişi yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme: 22.02.2022 17:01
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