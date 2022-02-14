Omicron'un üç yeni semptomu açıklandı

Yeni tip corona virüsün Omicron varyantının diğer varyantlardan farklı hareket ettiği göz önüne alındığında, endişe verici faktörlerden birini, enfekte olan hastaların birbirinden farklı semptomlar göstermesi oluşturuyor.

Pek çok hasta hafif soğuk algınlığı benzeri semptomlardan şikayet etse de, bazıları şiddetli belirtiler yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalar semptomları ve bunların arkasındaki nedenleri açıkladı.

DSÖ’nün bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Maria Van Kerkhove, Omicron ile enfekte olan kişilerin onlarca semptom gösterebileceğini söyledi. Van Kerkhove, Covid-19 ve Omicron ile ilgili Canlı Soru-Cevap oturumu sırasında, "Ortalama olarak, Omicron ile enfekte olmanız durumunda Delta'ya kıyasla daha az hastaneye yatma riskinin olduğunu biliyoruz ancak bu hafif bir hastalık olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

Bununla birlikte, Van Kerkhove, Omicron’un neden olduğu yeni Covid-19 dalgası nedeniyle, ölümlerin art arda 5. hafta artmasının endişe verici olduğunu belirterek, "Tanıdığımız insanların yarısı Covid-19 nedeniyle öldü. Ölümlerin resmi rakamlardan daha fazla olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü, çünkü küresel sağlık kuruluşlarının dünya çapında yeterli raporlama sistemlerine sahip değil” diye konuştu.

OMICRON’UN YAYGIN SEMPTOMLARI NELERDİR?

Çoğu Omicron hastası boğaz ağrısı, şiddetli vücut ağrısı, yorgunluk, şiddetli baş ağrısı gibi soğuk algınlığına benzer semptomlar bildiriyor. İngiltere’de King’s College of London tarafından yürütülen ZOE COVID Study uygulaması kullanıcıların semptomlarla ilgili bildirimlerini topluyor.

Konuyla ilgili King’s College of London araştırmacıları tarafından yapılan açıklamada, "Omicron'un neden olduğu semptomların önceki varyantlardan daha hafif olduğunu söylemek doğru değil. İngiltere nüfusunun çoğunluğu, ciddi hastalıklara ve hastaneye yatışlara karşı güçlü bir koruyucu etkiye sahip olan ZOE uygulamasına katkıda bulunanların çoğu gibi, şu anda çift veya üç doz aşılanmıştır" denildi.

OMİCRON’UN YENİ BİLDİRİLEN SEMPTOMLARI NELER?

ZOE uygulamasının verilerine göre son zamanlarda Omicron hastalarında ishal, iştahsızlık ve karın ağrısı gibi gastrointestinal semptom bildirimleri arttı. Diğer taraftan, enfekte kişilerin üç klasik Covid-19 semptomunu, öksürük, ateş ve koku kaybı daha az bildirdi.

Uzmanlar, bu geniş semptom yelpazesi nedeniyle hastalığı teşhis etmenin daha zor hale geldiğini söyledi.

İNSANLAR NEDEN FARKLI TÜRDE SEMPTOMLAR BİLDİRİYOR?

Zoe çalışmasının gösterdiğine göre, Omicron'un neden olduğu semptomların önceki varyantlardan daha hafif olduğunu söylemek her zaman doğru değil. Ancak belirtiler aşılanma durumuna, bağışıklığa ve diğer birkaç şeye bağlı olarak kişiden kişiye göre değişiyor.

Van Kerkhove, “Bir doz, iki doz ve üç doz aşı olan kişilerde görülen semptomlar arasında çok büyük fark var. Aşı olanlar arasında hastaneye yatış ve ölümlerde önemli bir azalma var. Bu yüzden sıra size geldiğinde aşı olun ve sağlık çalışanlarının mücadelesine destek olun” dedi.