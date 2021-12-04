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Omicron’a dair ilk bilimsel veriler geldi

Corona virüsün Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği Güney Afrika'da bilim insanları yeni varyantın, virüsün önceki versiyonlarına göre üç kat daha fazla yeniden enfekte etme yeteneğine sahip olduğunu duyurdu. Bu durumun, önceki enfeksiyonun Omicron'dan korumadığına dair ilk bilimsel bulgulardan biri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, küresel olarak vaka sayısında artış beklediklerini söyledi.

04 Aralık 2021 Cumartesi 09:12
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Omicron’a dair ilk bilimsel veriler geldi
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Güney Afrika'da Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) tarafından toplanan yeni kanıtlara göre, en son epidemiyolojik kanıtlar, Omicron'un daha daha önceki  enfeksiyonla elde edilen bağışıklıktan kaçabileceğini ve üç katı oranında yeniden enfeksiyona neden olduğunu gösteriyor.

ÖNCEKİ ENFESİKSİYONDAN ELDE EDİLEN BAĞIŞIKLIKTAN KAÇIYOR

Bununla birlikte, NICD ile birlikte çalışan  Güney Afrika Epidemiyolojik Modelleme ve Analiz Merkezi, son bulguların "Omicron'un önceki enfeksiyondan kalan bağışıklıktan kaçma kabiliyetine dair bilimsel kanıt sağladığını" söyledi.

NICD uzmanı Anne von Gottberg, "Önceki enfeksiyonun Omicron'dan koruma sağlamadığına inanıyoruz" dedi.

GÜNEY AFRİKA'DA VAKALAR KATLANARAK ARTIYOR

Bununla birlikte, Kasım ayının ortalarında Güney Afrika günde yaklaşık 300 Covid-19 vakası bildiriyordu. Ülke son 24 saat içinde 11 bin 535, önceki gün ise 8 bin 561 vaka bildirdi.  

Yeni ortaya çıkan varyantla ilgili erken araştırmaları özetleyen Von Gottberg, doktorların "Omicron Covid-19'un yeniden enfeksiyonlarında bir artış" gördüklerini belirterek,  “Ülkenin tüm illerinde vaka sayısının katlanarak artacağına inanıyoruz. 

"AŞILAR HER ZAMAN CİDDİ HASTALIKLARA KARŞI KORUMA SAĞLAMIŞTIR"

Ancak aşıların yine de ciddi hastalıklara karşı koruma sağlayacağını düşünüyoruz. Aşılar her zaman ciddi hastalıklara, hastaneye yatışlara ve ölümlere karşı koruma sağlamıştır” diye konuştu.

Diğer taraftan, aynı enstitüden bilim insanları, ilk verilerin Omicron'un önceki varyantlara göre daha az şiddetli hastalığa neden olabileceğini gösterdiğini açıkladı.

Ancak uzmanlar bu durumun, ilk Omicron vakalarının çoğunun daha genç bireylerde tanımlanması ile ilgili olabileceğini söyledi. Varyantın daha yaşlı kişileri enfekte etmesi ile tablonun ciddileşebileceği vurgulandı.

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