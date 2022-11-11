‘Ömrüm uzun olsun’ diyenlere!

Herkes uzun ve sağlıklı yaşamak ister. Ancak bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Genetik faktörler ya da yanlış yaşam tarzı, uzun yaşamaya engel olabiliyor.

Uzun yaşamaktan ziyade aslında sağlıklı ve doğru yaşamak önemli. Bunu sağlamanın yolu ise yine "doğru" adımları atmaktan geçiyor.

Vücudun ihtiyacına göre hareket etmek gerekiyor. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlığa özen göstermek oldukça önemli.

Vücudumuz bir bütün ve yapacağımız her iyi hareket, bir yatırım.. Bunun bilincinde olmak gerekiyor.

Uzun yaşamanın sırlarına dair yapılmış birçok araştırma ve anket var. Ancak çok detaya girmeden, bazı yüzeysel işlemlerle de bunu sağlayabiliriz.

Bu işlemlerin doğru ve zamanında uygulanması önemli. Bu işlemleri ise kısaltarak, 4 maddeye indirebiliriz.

Aşağıda yer alan 4 madde sayesinde, vücudumuzun sağlığını ve gücünü geri kazanmak mümkün olacaktır.

Ömrü uzatmanın 4 kritik kuralı

-Vücudunuzu zorluklarla karşılaştırın. Sağlığınızı olumsuz etkileyecek şekilde değil ama direncinizi artıracak egzersizler yapmalısınız. HIIT idmanları ve soğuğa maruz kalma gibi şeyler, uzun yaşamakla irtibatlıdır.

- Uyku uzun yaşamanın sırlarını verdiğimiz listede en önemlisi olabilir. Çünkü kaliteli bir uyku, kişiyi her anlamda güçlendirir. Günde altı ila sekiz saat uyumak ideal olarak görülüyor. Uyuduğunuz ortam çok önemli ancak geç saatlere kalmak vücut için olumsuz olabilir. Vücudun istenmeyen şeyleri beyinden atabileceği tek zamanın uyku olduğu, yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır.

- Gün içinde mutlaka hareket etmeniz gerekiyor. Egzersiz ve iy beslenme, uzun yaşamın sırlarından birisi. Bol bol uzun yürüyüşler yapın ve hareketsiz kalmamaya özen gösterin.

-Genetik, mikrobiyom ve kan testi sağlığınızın nasıl olduğuna dair size bilgi verecektir. Bu sayede sağlığınız için gerekli olan besin ve egzersizleri de öğrenebilirsiniz.