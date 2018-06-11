Omuz kası yaralanmasına dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli özellikle masa başı çalışanlarının omuzda kas yaralanmaları açısından risk altında olduklarına işaret ederek, “Bu durum uzun saatler boyunca omzu öne doğru açılandırarak çalışmaktan kaynaklanıyor. Bu nedenle masa başı çalışanları omuzlarını mutlaka geriye almalı ve dik duracak şekilde oturmalılar. Saat başı 5-10 dakika çalışmayı bırakmalı ve hareket etmeliler” diyor.

GECE İSTİRAHAT HALİNDEYKEN AĞRIYORSA…

Omuz kasları kolun ve elin istenilen noktaya hareket etmelerini sağlayan ana kaslarımızı oluşturuyor. Bu kaslar aynı zamanda omuz eklemini yerinde tutmakla görevliler. Böylesine önemli bir fonksiyonu olan omuz kaslarımız günlük kullanımda maruz kalınan zorlamalarla zaman içinde yıpranarak kemiğe yapışma yerinden kopabiliyor. Bunun sonucunda da omuzda kas yaralanmaları sorunu gelişiyor. Omuz bölgesi kas yırtıklarının en tipik belirtisi ise omuzda gelişen ağrı. Ağrı omuz çevresine ve kola doğru yayılabiliyor. Başlangıçta kullanım ağrısıyla kendini gösteriyor, ancak tablo ilerledikçe ağrı gece istirahat halindeyken de başlıyor. Doç. Gereli değişik derecelerde hareket kaybının da tabloya mutlaka eşlik ettiğini belirtiyor.

HAREKET KAYBI GERİ KAZANILIYOR

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, omuzdaki kas yaralanmalarında tedavi şeklinin yırtığın büyüklüğüne bağlı olarak değiştiğine işaret ediyor. Küçük ve kısmi yırtıklarda omuz içi enjeksiyonlarla ağrıyı, ardından yapılan fizik tedaviyle de yırtığı kontrol altına almak mümkün olabiliyor.

“Tabii ki hastanın da hareketlerine dikkat etmesi gerekiyor” diyen Doç. Dr. Arel Gereli sözlerine şöyle devam ediyor:

“Eğer yırtık büyük ya da tam kat ise yırtılan bölgenin cerrahi yöntemlerle onarılması gerekiyor. Onarım sonrasında yırtık kapatıldığı için hastanın ağrısı geçiyor. İyileşme ilerledikçe fizik tedaviyle hareket kaybı geri kazanılabiliyor. Ancak onarım işleminin belki de en büyük getirisi, sorunun kötüleşmesini önlemek. Çünkü omuz bölgesi kas yırtıkları başladıktan sonra genelde ilerleyerek tamir edilemeyecek safhaya ulaşabiliyor.”

Gereli, omuz bölgesindeki kas yırtıklarının büyük çoğunluğunun kapalı yöntemle onarılabildiğini belirtiyor. Bu yöntemin hastanın ameliyat sonrasında günlük hayatına daha erken dönmesini sağladığını söyleyen Uzman, şu bilgileri veriyor:

“Ameliyattan sonra bir ya da iki gece hastanede kalmak ağrı kontrolünde yarar sağlıyor. Hasta ameliyattan bir hafta sonra masa başı işlere başlayabiliyor, ameliyat edilen kolunu günlük aktivitelerde yardımcı olarak kullanılabiliyor. Yırtığın büyüklüğüne bağlı olarak 6-8 haftada tam kullanım mümkün oluyor.”

OMUZLARINIZI MUTLAKA GERİYE ATIN

Ağır cisimleri tek elle yükseğe kaldırmak omuz kaslarında çok yük oluşturuyor. Nesneleri mümkün olduğunca çift el ile ve gövdenize yaklaştırarak kaldırmaya özen gösterin.

Spor amaçlı ağırlık çalışmasını hazırlıksız ve plansız bir şekilde yapmayın.

Duruş bozuklukları kas uyumunu bozarak yırtığa sebep olabiliyor. Bu nedenle masa başında uzun saatler çalışıyorsanız, kürek kemiklerini öne açılandırarak durmaktan kaçının. Omuzlarınızı mutlaka geriye alın ve dik duracak şekilde oturun. Bunu sağlamak için bilgisayar ekranını olabildiğince yükseltmeniz gerekiyor. Ayrıca oturduğunuz yerden ağır çanta, dosya kaldırmaya çalışmayın.

Uzun mesafe yüzüyorsanız omuzları yormamak için kısa molalar verin.

Sigara içiyorsanız bu zararlı alışkanlığınızdan vazgeçin. Sigara içenlerde iyileşme kabiliyeti bozulduğu için kas yırtıkları ilerler.