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Omuz ve kollara yayılan ağrıların nedeni bu olabilir

Boyun ağrısı çok yaygındır ve çoğumuz hayatımızın bir döneminde bu sorunu yaşayabiliriz. Genellikle boyun ağrısı, boynunuzu aynı pozisyonda çok uzun süre tutmanın sonucudur. Peki, boyun ağrısı için hangi bölüme/doktora gidilir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:37
Omuz ve kollara yayılan ağrıların nedeni bu olabilir
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Genellikle kronik bir rahatsızlık olarak bilinen boyun ağrısı, boyun fıtığı gibi risk teşkil eden rahatsızlıklara bağlı olarak ortaya çıksa da günlük yaşam alışkanlıklarından kaynaklı olarak da meydana gelmektedir. Yaşanan boyun ağrısı yaşam kalitesini düşürerek, hayatı çekilmez hale getirebilir. Yaşanan ağrı boyunda hareket kısıtlaması yaratarak kişiye oldukça acı verebilir. Kişi başını sağa, sola, öne ya da arkaya çevirmekte güçlük yaşar. Şimdi, Boyun ağrısı için hangi bölüme/doktora gidilir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

BOYUN AĞRISI HAKKINDA

Boynunuz ve sırtınız omur denilen küçük kemiklerden oluşur. Bunlar omurgayı oluşturmak için üst üste binmiştir. Omurga, başınızı destekler ve omuriliği korur. Vücudunuzdaki sinir ağını birbirine bağlayan ana yapıdır. Mesajlar bu ağ boyunca seyahat eder, ağrı gibi duyumları beyninize gönderir.

Omurgadaki en üstteki yedi kemik boynunuzu oluşturur ve bunlara servikal vertebra denir. Kemikler faset eklemleri ile birbirine bağlanır. Bunlar, vertebralarınız arasında, boyun kaslarınızla birlikte başınızı istediğiniz yöne hareket ettirmenize izin veren küçük eklemlerdir.

Omurgalar arasında kıkırdak diskleri vardır. Diskler amortisör görevi görür ve omurganın esnekliğini sağlar. Boyundaki disklerden birini kaydığında boyun ağrısı ortaya çıkar.

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Boyun ağrısı genellikle basit evde tedavi yöntemleri ile ve istirahatle birkaç günde geçer. Nadiren boyun ağrısı, daha ciddi bir sorunun belirtisi olabilir. Kol ağrınıza kollarınızda veya ellerinizde uyuşukluk veya güç kaybı eşlik ederse veya kolunuzda çok fazla varsa tıbbi yardım alın.

Boyun problemlerinin çoğu belirtilerinize ve basit bir muayene ile teşhis ve tedavi edilebilir. Bazen doktorunuz sizden boyun ağrısının diğer önemli nedenlerini ekarte etmek için bir röntgen, kan testi veya MRI taraması yaptırmanızı isteyebilir.

BOYUN AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜME/BÖLÜME GİDİLİR?

Basit kendi kendine yardım tedavileri ve bir ya da iki gün istirahat, boyun ağrısını gidermek için genellikle yeterlidir. Ancak daha karmaşık veya devam eden bir boyun probleminiz varsa, bir sağlık uzmanının yardımcı olması ve diğer tedavileri önermesi gerekebilir. Ağrınız düzelmezse, doktorunuz herkes için uygun olmasa da, daha güçlü ağrı kesiciler reçete edebilir.

Boyun ağrısı için hastanelerin ortopedi veya fizik tedavi polikliniklerine başvurmak gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
AğrıSağlık
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