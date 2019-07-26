Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde 2016’dan beri hizmet veren Onkoloji Hastanesi’nde Hematoloji Servisi açıldı.

Açılışa katılan Başbakan Ersin Tatar, sağlıkta güçlü ve başarılı bir ekip olduğunu vurgulayarak, “Sağlık hizmetleri için imkanlarımızı zorlamak durumundayız, bu görevimiz” dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde 2016’dan beri hizmet veren Onkoloji Hastanesi’nde Hematoloji Servisi açıldı.

Açılışa katılan Başbakan Ersin Tatar, sağlıkta güçlü ve başarılı bir ekip olduğunu vurgulayarak, “Sağlık hizmetleri için imkanlarımızı zorlamak durumundayız, bu görevimiz” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, hedeflerinin sağlıkta kalıcı yatırımlar olduğunu belirterek, “Lefkoşa’ya inşa edilecek hastaneyle ilgili çalışmalar sürüyor. 2020’de temeller inşallah atılacak” açıklamasında bulundu.

Onkoloji Hastanesi’nin üçüncü katında 13 oda, 17 yatak kapasitesiyle hizmet verecek servisin açılışı için bugün tören düzenlendi.

Törene, Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, UBP milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, başhekimler, hekimler, hemşireler ve hastalar katıldı.

TATAR: “ONKOLOJİ HASTANESİ GURURUMUZDUR”

Başbakan Ersin Tatar, “Onkoloji Hastanesi gururumuzdur” diyerek hastanenin yapılmasında emeği geçenlere ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

Sağlıkta güçlü ve başarılı bir ekip olduğunu vurgulayan Tatar, halka iyi hizmet verildiğini gördüğünü belirterek, “Sağlık hizmetlerinin verilebilmesinde imkanları sonuna kadar zorlamak durumundayız, bu görevimiz ” dedi.

Son yıllarda kanser vakalarının arttığına da işaret eden Tatar, “Her şeyin başı sağlık. İnsanın başına ne zaman ne geleceği belli değil. Biz, her türlü sağlık hizmetini halkımıza vermek durumundayız. Buraları da göz bebeğimiz gibi korumalıyız, geliştirilmeliyiz” şeklinde konuştu.

PİLLİ: “BAŞBAKAN’IN SAĞLIĞA GÜVENİ DE DESTEĞİ DE TAM... HÜKÜMET BU KONUDA HASSAS”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, temeli atılırken de açılırken de hazır bulunduğu Onkoloji Hastanesi binasının ülkenin en değerli binalarından olduğunu kaydederek, dünya standartlarındaki bu binada çağdaş sağlık hizmeti verildiğini kaydetti.

Başbakan’ın sağlığa güveninin de desteğinin de tam olduğunu kaydeden Pilli, hükümetin de sağlık konusundaki hassas olduğunu söyledi.

Hematoloji servisinin açılması için yaptıkları çalışmalara da işaret eden Sağlık Bakanı, Lefkoşa’ya yeni bir devlet hastanesi yapılması için çalışmalara başladıklarını anımsattı.

Pilli, “Hedefimiz kalıcı yatırımlar. Lefkoşa’ya inşa edilecek hastaneyle ilgili çalışmalar sürüyor. 2020’de temeller inşallah atılacak” dedi.

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için paydaşların katkısının önemli olduğunu belirten Pilli, göreve geldiğinden bu yana farklı kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin, şahısların kendisine sağlıkla ilgili yatırımlara katkı yapmaya hazır olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu konuda önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını belirtti.

ÖZYILKAN: “HASTALAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ, HASTALARIN KONFORU DA ÖNEMLİ”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, hastanenin üçüncü katındaki servisin personel eksikliği nedeniyle gecikmeli açılabildiğini belirtti.

Hemşire istihdamı ve Sağlık Bakanı’nın katkılarıyla Hematoloji Servisi’nin açılabilecek düzeye geldiğini söyleyen Özyılkan, “Hastalar bizim için önemli, hastaların konforu da önemli” vurgusunda bulundu.

Özyılkan, Dr. Özlem Gürkut, Dr. Dilek Yazman ve kardeşi Prof. Dr. Özgür Özyılkan’ın Onkoloji Hastanesi’ne için katkılarının çok önemli olduğunu söyledi.

GÜRKUT: “SERVİSİN AÇILMASIYLA TIBBİ ONKOLOJİ SERVİSİNİN YATAK SAYISINDA RAHATLAMA OLACAK… SON GÜNLERDE SORUN YAŞANIYORDU”

Erişkin Onkoloji Sorumlu Hekimi ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, yeni servisin açılmasıyla ikinci kattaki tıbbı onkoloji servisinin yatak sayısında rahatlama olacağını da ifade etti. Gürkut, son günlerde ikinci katta tedavi gören hematoloji ve onkoloji hastalarının yatak sıkıntısı nedeniyle ciddi sorun yaşadığını belirtti.

Gürkut, “Binamızda halen açılamayan gündüz ünitemiz, devamında yoğun bakım bölümü var. Sayın Bakan çalışmaların sürdüğünün müjdesini verdi. Burasının da hizmete girmesiyle daha kapsamlı hale geleceğiz, en fazla hasta sevk etmemize neden olan yoğun bakım sıkıntısının da önüne geçeceğiz” şeklinde konuştu.

YAZMAN: “EKİP, SERVİS VE TEÇHİZAT YILLAR İÇİNDE GÜÇLENDİ”

Açılışta söz alan Hematoloji Servisi Şefi Dr. Dilek Yazman, Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nin üç farklı yerden sonra Onkoloji Hastanesi’ne taşındığını, 6 yataklı küçük bir servisten bugünlere geldiklerini, ekibin, servisin ve teçhizatın yıllar içinde güçlendiğini söyledi.

Yazman, “Hematoloji olarak perspektifimiz çalışmalarımızı geliştirmek, kök hücre nakli için donanıma sahibi olmak” dedi.