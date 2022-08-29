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Optik Nevrit

Doktor İbrahim Azimli'nin köşe yazısı...

29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:09
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Optik Nevrit


Merhaba sevgili okurlar,

Ben doktor İbrahim Azimli ve bugünkü yazımda sizlere optik nevriti anlatacağım.

Optik nörit görme sinirinin iltihabıdır. Optik sinir diye adlandırılan görme siniri retinada oluşan görüntüyü beyine taşıyan sinirdir. Bir elektrik kablosuna benzetilebilir. İçindeki her bir tel oluşan görüntünün ilgili kısmını taşır. Eğer sinirin bütününde veya bir kısmında iltihap söz konusu ise fonksiyon tam gerçekleşmez ve görmede problem yaşanır. Optik nörit olduğunda görme sinirinde ödem meydana gelir.

Hastalık daha çok 30’lu yaşlar olmak üzere 18 ile 45 yaş arasında her an görünebilir. Kadınlarda daha sık rastlanır. Optik nörit çok ani ortaya çıkar.

Sebebin aydınlatılması önemlidir. Buna bağlı alınacak önlemler veya tedaviler görme fonksiyonlarının kazanılmasına yardım eder.

Birçok hastalık optik nörite sebep olur. Fakat çoğunun sebebi aydınlatılamaz. Sebebi bulunanlar arasında en sık neden multipl skleroz hastalığıdır. Bu hastalığa yakalananların %50’sinde hayatlarının bir bölümünde optik nörit atağı görülür.

Yetişkinler veya özellikle çocuklar kızamık, kabakulak, grip gibi viral enfeksiyon sonrasında nadirde olsa optik nörit tablosu yaşayabilirler. Tüberküloz tedavisinde kullanılan etambutol adlı ilacın optik nörit şeklinde bir yan etkiye sebep olduğu bilinmektedir.

Neden çoğu vakada aydınlatılamamakla birlikte optik nöritin gelişmesinde bu sinirleri besleyen damarların iltihabı da suçlu tutulmaktadır.

Spor yaptıktan veya sıcak su ile duş alındıktan sonra görmede bulanıklık, aydınlık bir ortamda sanki karanlıktaymış gibi görme veya renkleri normalden farklı algılama optik nöritin en önemli bulgularıdır.

Bazen göz hareketleriyle birlikte göz küresinin arkasında hissedilen ağrı da bu hastalığın bir bulgusu olabilir.

Oftalmoskopla göz dibi incelendiğinde görme sinirinde ödeme bağlı genişleme izlenir.

Renkli görme, periferik görme ve ışığa karşı göz bebeğinin refleksi testlerle değerlendirilir. Ultrason, magnetik rezonans inceleme dışında beyin dalgalarının ölçümü de hastalığın ayırıcı tanısı için gerekebilir.

Çoğu vakada görme fonksiyonları 8–10 hafta içinde normale yakın hale dönerken bazen hastalık tam ve kalıcı görme kaybına dönüşebilir. Böyle bir durumda damar içine uygulanacak steroid tedavisi görme sinirin hızlı iyileşmesini sağlar.

Eğer multipl skleroza bağlı optik nörit varsa o durumda immünsüpresan ilaçlarla tedavisi yapılır.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.

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