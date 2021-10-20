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Organ naklinde çığır açacak gelişme

ABD'de, genetiği oynanmış domuz böbreği ilk kez bir insana nakledildi. Organ nakli alanında çığır açması beklenen operasyonun başarıyla gerçekleştiği belirtildi. Uzmanlar, uzun vadede yüz binlerce insan hayatını kurtarılabileceğini söyledi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 17:04
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Organ naklinde çığır açacak gelişme
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ABD'nin New York şehrinde NYU Langone Health'te dünyada ilk kez yapılan bir operasyonla domuz böbreği insana nakledildi. Böbrek nakli gerçekleştirilen insanın bağışıklık sistemi ani bir tepki vermezken, ilk kez yapılan operasyon organ naklinde çığır açabilecek yeni bir gelişme olarak nitelendirildi.

AİLESİNİN ONAYIYLA YAPILDI

Reuters’ta yer alana habere göre, operasyonda genetiğiyle oynanan ve böylece dokuları insan vücudunun reddedeceği bir molekülü içermeyen bir domuzun böbrekleri kullanıldı. Böbreklerin nakledildiği hastanın ise beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişi olduğu ve ailesinin onayıyla bu operasyonun gerçekleştiği belirtildi.

OPERASYON BAŞARILI

Nakli gerçekleştiren ekibin başında olan Dr. Robert Montgomery, operasyonun oldukça başarılı geçtiğini belirtirken, nakledilen böbreğin fonksiyonlarının “oldukça normal” seyrettiğini söyledi. Böbreğin yeterli miktarda idrar ürettiği ifade edilirken, hastanın böbrek fonksiyonlarındaki sorunun nakil sonrası normale döndüğü aktarıldı.

ORGAN NAKLİ AÇISINDAN ÇIĞIR AÇACAK

Uzmanlara göre bu operasyon, hayvanlardan insanlara naklin ilk örneği olurken, organ nakli alanında çığır açıcı bir öneme sahip.

Operasyon öncesinde domuzun genetiğiyle oynandığı ve insan vücudunun reddettiği molekül alpha-gal’ı domuzun vücudundan çıkarıldığı belirtildi. Domuzların genetiğiyle oynanması ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay alsa da hayvanların tıbbi operasyonlarda kullanımı ile ilgili FDA’nın onayı yok.

Anahtar Kelimeler:
Domuz BöbreğiNakil
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