İster şişle, ister tığ ile, örgü örmeye hemen başlamanız için sebebiniz çok!

İşte örgü örmenin faydaları:



Gurur hissi yaratır

Çok fazla insan örgü örmeyi bilmez. Kendi ördüğünüz bir şeyi konuya dair hiçbir fikri olmayan birisine gösterdiğinizde, bu onlara bir çeşit büyü gibi gözükecektir. Tonlarca kompliman alacak ve yeteneğinizle insanları kıskandıracaksınız. Tabii kimi taleplerde bulunanlar da olacak ama bu da üreticiliğin doğal bir getirisi.



Meditasyonla benzer faydaları vardır

Bir kez ne yaptığınıza hakim olduktan sonra, örgü örmek son derece rahatlatıcı olabilir. Basit örgü modellerinde genellikle aynı ilmekler tekrar tekrar atılır, yani kas belleğinizi kullanabilir ve düşüncelerinizi uzaklaştırabilirsiniz. Ritmik, tekrarlanan ve rahatlatıcı bu hareketler zihniniz ve bedeniniz üzerinde meditasyonla aynı etkilere sahiptir.



Kaygı, stres ve depresyon belirtilerini hafifletir

Ritmik hareketler ve odak duygusu anksiyete, depresyon ve stres belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Örgü örerken sakin bir şekilde oturmanız, kalp atış hızınızı düşürür ve bu da kan basıncının düşmesine sebep olur. Kendinizi kötü ya da depresif hissettiğinizde düzelmek için elinize şişlerinizi alıp, yumuşacık bir hırka örmeye başlamanız hoş ve sıcak bir alternatiftir.





Motor fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olur

Örgü neredeyse tüm beyni aynı anda uyardığı için - frontal lob (işleme, dikkat ve planlama), çepersel lob (duyusal bilgiler ve mekansal navigasyon), oksipital lob( görsel veriler), temporal lob(anıları saklamak ve dil ve anlam yorumları) ve beyincik (hassasiyet ve hareket zamanlaması koordinatları)- Parkinson gibi hastalıkları olanların motor fonksiyonlarını geliştirmek için kullanılabilir. Örgü örmek bu insanların hem ince motor becerilerini geliştirmeye yardımcı olur hem de diğer ağrılı semptomları azaltır.



Bilişsel gerilemeyi yavaşlatır

Motor fonksiyonları ve ruh gelişimine yardımcı olurken, örgü örmek aynı zamanda beyni sağlıklı tutmak için uyarıcıdır da. Beyninizi ne kadar çok kullanırsanız, o kadar sağlıklı olur ve o kadar uzun süre güçlü kalır. Mayo Klinik’e göre, örgü dahil el sanatlarıyla meşgul olan yaşlıların olmayanlara göre hafif kognitif bozukluk yaşama riskinin yüzde 30-50 civarında azaldığını öne sürüyor.



Artirit ve tendon iltihabını önler

Tıpkı sağlıklı tutmak için beyninizi çalıştırmanız gerektiği gibi eklemlerinizi sağlıklı tutmanız için de onları çalıştırmanız gerekir. Dr. Barron’a göre, parmaklarınızı nazikçe sürekli kullanmak kıkırdaklarınızın güçlenmesine sebep olur. Hali hazırda arteritiniz mi var? Dr. Barron parmaklarınızı ılık suda biraz dinlendirdikten sonra daha büyük şişler kullanarak örgü örmenizi tavsiye ediyor.



