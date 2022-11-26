Merhaba Değerli okur severler

Bugün size orta kulak iltihabının çocuklar üzerindeki etkisi hakkında bilgiler aktaracağım.

Hepimiz mevsim geçişlerinde sağlığımızın etkilenebileceğinin bilincindeyiz. Sıcak havalardan soğuk havalara geçerken bağışıklık sistemimizin etkilenmesinden dolayı oluşan hastalıklardan biride orta kulak iltihabıdır. Özellikle çocuklarımızın küçük yaşlarda sık yaşadığı bu durumun işitmesini etkilediğini ve konuşma gelişimi öncesinde kronikleşen orta kulak iltihabının konuşma dilini geciktirdiğini biliyor musunuz?

Orta kulak ile boğazın arkası arasında bir geçit olan östaki borusu, çocuklarda yetişkinlere göre daha küçüktür ve eğimi daha azdır. Bu nedenle büyük geniz eti ve enfeksiyonlar gibi durumlar tarafından daha kolay tıkanabilir. Çocuk büyüdükçe östaki borusunun boyutu ve açısı değişene kadar, çocuklar da orta kulak iltihabı daha fazla gözlenir. Orta kulak iltihabı, bebeklerde ve küçük çocuklarda en sık teşhis edilen hastalıktır. Çocukların büyük bir kısmı, üçüncü yaş günlerine kadar en az bir orta kulak iltihabı atağı geçirebilir.

Orta kulak iltihabı nasıl işitme kaybına neden olabilir?

Orta kulaktaki üç küçük kemikçik, kulak zarından iç kulağa ses titreşimlerini taşır. Orta kulakta sıvı birikimi mevcut olduğunda, titreşimler verimli bir şekilde iletilmez ve ses enerjisi azalır. Sonuç olarak hafif veya orta derecede işitme kaybı olabilir. Bu nedenle, konuşma sesleri boğuk duyulur veya duyulmaz.

Genellikle bu tip işitme kaybı geçicidir. Ancak orta kulak iltihabı tekrar tekrar meydana geldiğinde kulak zarında, kulak kemikçiklerinde ve hatta işitme sinirinde hasar meydana gelebilir ve kalıcı, sensörinöral işitme kaybına neden olabilir.

Orta kulak iltihabına bağlı işitme kaybı konuşma ve dil sorunlarına neden olabilir. Çocuklar konuşmayı ve dili diğer insanların konuşmalarını dinleyerek öğrenirler. Yaşamın ilk birkaç yılı bu gelişme için özellikle kritiktir. İşitme kaybı varsa, çocuk dil öğrenme deneyimlerinden tam olarak yararlanamaz. Ebeveynler bir sorundan şüphelenmeden önce haftalar geçebilir. Bu süre zarfında çocuk, konuşma ve dil gelişimini etkileyebilecek bazı bilgileri kaçırabilir. Çocuklarda orta kulak iltihabı süresince yaygın görülen belirtiler arasında en belirgin semptomlar kulak ağrısı ve yüksek ateştir. Normalden daha fazla ağlıyorsa, seslere tepkisi azalmışsa ve uyku problemleri gözleniyorsa öncelikle çocuk doktoruna ve kulak burun boğaz doktoruna başvurulmalıdır.

Orta kulak iltihabına çocuk doktoru ve kulak burun boğaz doktoru müdahale yapmaktadır. Çocuğunuzun orta kulakta sıklıkla tekrarlayan orta kulak iltihabı varsa, doktorlara ek olarak bir odyolog ve bir dil konuşma uzmanına da danışılmalıdır. Bir işitme uzmanının değerlendirmesi,

çocukta bir işitme kaybı olup olmadığını değerlendirecek ve eğer bir kayıp varsa gerekli odyolojik programı ve uygun cihaz önerisinde bulunacaktır. Bir konuşma dili terapisti, çocuğunuzun belirli konuşma ve dil becerilerini ölçer ve gerektiğinde iyileştirici programlar önerebilir ve/veya sağlayabilir.

Bu nedenle özelikle mevsim geçişlerinde küçük çocuklarımıza çok dikkat etmeliyiz tekrarlayan orta kulak iltihabı mevcutsa mutlaka uzmanlar ile iş birliğine girmeliyiz.

Sağlıkla kalın.