OSTEOPOROZ (KEMİK ERİMESİ) ve EGZERSİZ

Merhaba sevgili okurlar…

Bu haftaki köşe yazımda , özellikle sıklıkla kadınların karşı karşıya kaldığı , hakkında bir çok şeyin bilinmediği osteoporoz(kemik erimesi) ‘dan ve osteoporozun çaresi olarak adlandırılan fiziksel aktiviteyle olan ilişkisinden bahsedeceğim…

Osteoporoz’un kısaca tanımını yapacak olursak ; Kemiklerden kalsiyum kaybının artması sonucunda kemiklerin delikli, zayıf hale gelerek kırık riskinin arttığı bir hastalıktır.

Kemik yoğunluğu ölçümleri (DEXA gibi), kan ve idrar incelemeleri ile tanılanır.

En çok omurlarda, kalça ve bilek kemiklerinde görülse de vücuttaki bütün kemikler bu durumdan etkilenir. Her iki cinste de görülebilmekle beraber hastaların yüzde 80'i kadındır.

BU SORUNU ÖNLEMEK VE YAVAŞLATMAK MÜMKÜN!!!

Osteoporozdan korunmanın önlemlerinde ilk sırada kalsiyumdan zengin beslenme gelirken, ikinci sırada mutlaka düzenli yapılan egzersiz yer alıyor.

Özellikle henüz kemik gelişiminin tamamlanmadığı 20’li yaşlar öncesinde yapılan egzersizler, kemiklere maksimum kalsiyum stoklanmasını sağladığı ve kemiğin organik-inorganik yapısını tümüyle güçlendirdiğinden çok ama çok faydalı bulunuyor.

KEMİKLER YENİLENMEYE DEVAM EDİYOR…

Ortalama 30 yaşına kadar, kemiklerimizde yapım faaliyetleri yıkım faaliyetlerinin önündedir.

30’lu yaşlardan sonra ise durum tersine dönmeye, yıkım faaliyetleri yapım faaliyetlerinin önüne geçmeye başlar. Özellikle menopoz döneminde yıkım faaliyetleri ciddi biçimde hız kazanır.

İşte bu nedenle bir taraftan kalsiyum zengini besinler yiyip içerek, kemiklerinize kalsiyum pompalamaya, diğer taraftan da düzenli egzersiz yaparak kemik yıkım hızınızı yavaşlatmaya çalışmalısınız.

Şu önemli noktayı da hep hatırlayın; Eğer kemiklerinizi güçlendirmek istiyorsanız ağırlık taşımanız gereken direnç-güç egzersizleri yapmanız gerekiyor. Kemiklerin üzerine direnç egzersizleri yükledikçe, onlar gövdelerine daha çok kalsiyum depolamaya başlıyor.

DÜZENLİ, PLANLI, KİŞİYE ÖZEL EGZERSİZ VE FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMI OSTEOPOROZUN ÖNLENMESİNDE VE KONTROLUNDA SON DERECE YARARLIDIR…

Uzmanlarca aerobik aktiviteler (tempolu yürüyüş, jogging, bisiklete binme,yürüyüş vb.) her gün 30–35 dakika veya haftada 3 gün 60–90 dakika arası önerilmektedir. Ağırlıklarla kas kuvvetlendirici aktiviteleri ise haftada 2 ya da 3 gün önerilmektedir.

Tempolu yürüyüşün yanı sıra günlük yaşamda fiziksel aktiviteyi arttırmaya yönelik hareket etmek önemlidir. İşinize yürüyerek gidebilirsiniz veya asansör yerine merdiveni kullanabilirsiniz veya arabanızı gideceğiniz yere biraz uzakta park edip yürüyerek gidebilirsiniz.

Fiziksel aktiviteye bir süre ara verdiyseniz bıraktığınız şiddette değil, yeni başlıyormuş gibi daha düşük tempoda başlayınız. Fiziksel aktivitenizi mutlaka düzeli olarak yıl boyunca tekrar edin.

Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel