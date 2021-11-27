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Osteoporoz ve Beslenme

Uzman Diyetisyen Aliye Özören'in bugünkü köşe yazısı...

27 Kasım 2021 Cumartesi 10:06
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Osteoporoz ve Beslenme
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Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda halk dilinde kemik erimesi olarak adlandırılan osteoporozdan ve beslenme ile olan ilişkisinden söz etmek istedim. Bu hastalık, daha çok yaşlılarda görülebileceği düşünülse de her yaşta ve cinsiyette gelişebilmektedir. Osteoporozun gelişmesinde beslenme ile ilgili başlıca nedenler incelendiğinde ise yetersiz kalsiyum tüketimi ve yetersiz D vitamini alımının geldiği gözlenmiştir. Bunlara ek olarak aşırı alkol, sigara, kahve tüketimi, fiziksel aktivitenin yetersizliği, erken menopoz veya erken yaşlarda yumurtalıkların alınması, yaşın ilerlemesi ve kortizon gibi ilaçların kullanılması osteoporozun gelişmesi açısından risk faktörleridir.

Peki, osteoporoz diğer adıyla kemik erimesi kendini nasıl belli etmektedir?

1.Sırt ağrısı,

2.Kamburluk,

3.Boy kısalması,

4.Ağırlık kaybı

5.El bileği, omurga ve kalçada oluşan kırıklarla çoğunlukla kendini belli etmektedir.

Yukarda bahsetmiş olduğum belirtiler sizde varsa mutlaka uzman eşliğinde tanı konulması gerekmektedir. Çünkü osteoporoz, doğru tedavi yöntemi ile büyük ölçüde önlenebilen bir hastalıktır. Ve bu tedavinin başlıca maddeleri arasında beslenme, egzersiz ve ilaç tedavisi yer almaktadır.

Bu bağlamda kemik erimesini önlemek için nasıl beslenmeliyiz ve ne yapmalıyız?

1.Bol su için. (2-2,5 litre)

2.Sigara ve alkol tüketiminden kaçının.

3.Kahve tüketimini sınırlandırın. (2 fincandan fazla tüketmeyin.)

4.Kalsiyum içerikli ürünlerin tüketimini artırın (süt, yoğurt, kefir ve benzeri ürünler)

5.Sodyum içerikli gıdalar kalsiyum atımını artıracağı için tuz gibi sodyum içerikli ürünlerden kaçının.

6.Şeker; kalsiyum, magnezyum ve çinko gibi minerallerin vücutta kullanılmasını engellediği için şeker tüketiminden uzak durun.

7.D vitamini yönünden zengin olan balıkları haftada 2 tüketmeye özen gösterin. (somon, ton balığı, vb.)

8.Hayvansal proteinleri aşırı tüketmek yerine bitkisel proteinleri tüketmeye dikkat edin. Örneğin bezelye, fasulye, mercimek gibi baklagilleri tercih edebilirsiniz.

9.Sebze ve meyve tüketimine özen gösterin.

10.D vitaminini vücutta aktif hale getirmek için en az 10-15 dakika güneş ışığından faydalanın.

Görmüş olduğunuz gibi yeterli ve dengeli beslenildiği takdirde daha sağlıklı bir yaşam tarzına ve daha sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olabilirsiniz.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.

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