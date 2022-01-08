Otoskleroz Nedir

Merhaba değerli okur severler bugün sizlere orta kulak kemikçiklerinde görülen otskleroz patolojisini anlatacağım.

Otoskleroz, kulaktaki 3 küçük kemik ile alakalı bir sorundur fakat en fazla kulaktaki stapes (üzengi) kemiğini etkiler. Sağlıklı işitme, havadaki ses dalgalarının dış, orta ve iç kulaktan geçerek işitme siniri ile beyne ulaşması sonucunda anlaşılır. Bu üç yapıdan birinde bir patoloji oluşması durumunda ses işitme sinirine doğru bir şekilde aktarılamayacak ve beyin de sesin ne olduğu anlamlaştıramayacaktır. Ses dalgalarını kokleaya (iç kulak) iletirler ve bu da onları beyne gönderilen sinyallere dönüştürür. Otosklerozda, stapes (üzengi) kemiğini çevreleyen bir kemik yapı oluşmaya başlar ve sonunda hareket edemez hale gelir. Bu durum sesin artık iç kulağa verimli bir şekilde iletilmediğini ve duyduğumuz seslerin anlaşılmamasına neden olur ve kademeli işitme kaybına neden olur.

Otoskleroz, işitme kaybının yaygın bir nedenidir. Otosklerozda genellikle her iki kulakta etkilenir, ancak bazen bir kulakta da gözlemlenir. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla gözlenen bir durumdur.

Otoskleroz belirtileri

İşitme kaybı

Tinnitus

Baş dönmesi ve denge sorunları

İşitme kaybı, otosklerozun ana semptomudur. İşitme kaybı hafif derece işitme kaybı olarak kalabilir ancak genellikle ileri derece işitme doğru ilerler. İşitme kaybı genellikle daha kalın sesleri etkilerken yaşa bağlı işitme kaybının daha tiz sesler üzerinde etkisi vardır. Otoskleroz kendi sesinizin size normale göre yüksek sesle gelmesi belirtilerin arasındadır.

Otoskleroz hastalığının nedeni kesin bir şekilde belirtilmemiştir. Ancak daha çok kalıtsal (ailesel) geçiş ve hamilelik dönemlerinde gözlenir.

Otoskleroz, işitme konusunda uzman kişiler olan kulak burun boğaz doktorları ve odyologlar tarafından yapılan testler ile teşhis edilir.

Tanıda ilk adım, otoskleroz ile aynı semptomlara neden olabilecek diğer hastalıkları dışlamaktır. Bu yüzden başlıca 2 laboratuvar testi olan odyometri testi (işitme derecesi ve patolojinin bulunduğu anatomik bölge hakkında bilgi verir) ve timpanometri testi (orta kulak yapıları ve kulak zarındaki hareketliliği ölçer ve yapılar hakkında bilgi verir) yapılır. Bu testlerden ayrı röntgen yöntemi de kullanılmaktadır.

Otoskleroz, tedavi yöntemi olarak cerrahi operasyon ve işitme cihazı rehabilitasyonu uygulanır. İşitme cihazı, ameliyat sonrasında normal sınırlara dönmeyen işitme eşikleri olduğunda uygulanan bir rehabilitasyondur.

Düzenli yapılan işitme testleri ile diğer patolojiler gibi otoskleroz da ilk evrelerinde gözlenebilir ve gerekli müdahaleler erkenden uygulanır. İşitme sağlığınızı korumak için düzenli işitme testlerinizi tekrar etmelisiniz.