Oxford / AstraZeneca aşısını kullanan ve aşıya ara veren ülkeler

EN AZ ÜLKE ASKIYA ALMIŞTI

Kan pıhtısı sorunları sebebiyle dünyanın birçok ülkesi tarafından kullanımı askıya alınan Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısı ile ilgili Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu belirtti.

Avrupa'da en az 17 ülke, aşı yapıldıktan sonra pıhtılaşma ve kanama sorunları nedeniyle hastanelere kabul edilen kişilerin raporlarının ardından aşı kullanımını askıya almış veya ertelemişti.

DSÖ'DEN 'AŞILAMAYA DEVAM' ÖNERİSİ

AstraZeneca ve Avrupa İlaç Ajansı, pıhtılaşma sorunları hakkındaki endişelerin insan denemelerinde ortaya çıkmadığını söylerken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel corona virüs can kayıplarının 2,8 milyonu bulmasıyla aşılamaya devam edilmesini önerdiğini açıkladı.

Bunun üzerine birçok ülke Oxford - AstraZeneca Covid-19 aşısını kullanmaya devam edeceğini açıklarken birçok ülke ise askıya alma kararını sürdürdüğünü bildirdi. İşte Oxford / AstraZeneca tarafından geliştirilen corona virüs aşısını kullanmaya devam edeceğini ve askıya alma kararını sürdüreceğini açıklayan ülkeler:

FRANSA

Fransa ilaç düzenleyicisi, ülkede 19 Mart itibarıyla Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısının tekrar kullanılmasına izin verildiğini bildirirken aşının yalnızca 55 yaş ve üstü kişilere uygulanacağının altını çizdi.

BULGARİSTAN

Bulgaristan İlaç Dairesi başkanı, Bulgar bir kişinin AstraZeneca aşısını olduktan saatler sonra hayatını kaybetmesine ilişkin ilişkin soruşturmanın aşı ile doğrudan bir bağlantısının olmadığını açıklayarak 19 Mart itibarıyla Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısının ülkede kullanılmaya devam edildiğini açıkladı.

GÜNEY KIBRIS

Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısının ülke genelinde kullanımını 15 Mart’ta askıya aldığını açıklayan Güney Kıbrıs, 19 Mart itibarıyla aşının yeniden kullanılmaya başladığını bildirdi.

ALMANYA

Almanya, komşusu Fransa gibi ülkede 19 Mart itibarıyla Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısını tekrar uygulamaya başladı.

İRLANDA

İrlanda Ulusal Bağışıklık Danışma Komitesi, 14 Mart'ta Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısını askıya aldığını açıklamıştı. 19 Mart itibarıyla ise komite, 18 yaş ve üstü herkes için aşının önümüzdeki günlerde kullanıma sunulmasını sürdürmeyi planladığını söyledi.

İTALYA

Mario Draghi hükümetine tavsiye kararını açıklayan İtaly sağlık paneli başkanı Franco Locatelli, 19 Mart itibarıyla Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısının kullanılmaya devam ettiğini belirtti. Locatelli, Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısını olmak istemeyen kişilere ise ilerleyen dönemde alternatif bir aşı teklifi sunulacağını söyledi.

HOLLANDA

Hollanda Sağlık bakanı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Avrupa İlaç Dairesi (EMA) bir incelemeden sonra aşının hala güvenli olduğunu söylediği için ülkenin önümüzdeki hafta Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısını kullanmaya devam edeceğini söyledi.

ENDONEZYA

Kan pıhtılaşması ve kanama sorunları endişelerini gözden geçirdiğini açıklayan Endonezya, Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısını kullanmaya devam ettiğini bildirdi.

KAMERUN

Kamerun Sağlık bakanlığı, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde yapılan küresel aşı paylaşım planlaması COVAX kapsamında 20 Mart'ta alınması planlanan Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısının uygulamasını askıya aldı.

LETONYA

Kan pıhtılaşması ve kanama sorunları sonrasında aşının kullanımını durduran Letonya, Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısının ülkede yeniden kullanılmaya başlayacağını açıkladı.

LİTVANYA

Litvanya’da Sağlık bakanı, ülkenin Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısını yeniden uygulamaya başlayacağını söyledi. Bakan, vatandaşların 19 Mart itibarıyla istedikleri aşıyı olabileceğini belirtti.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias Perşembe günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki 24 Mart itibarıyla Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısını uygulamaya devam edeceğini söyledi.

GÜRCİSTAN

TASS haber ajansının Cuma günü bildirdiğine göre, Gürcistan’da bir hemşirenin anafilaktik şoktan ölmesinin ardından Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısının kullanımı sınırlandırıldı. RIA haber ajansının bir başka haberi ise İçişleri Bakanlığı’nın aşı ile ilgili soruşturma başlattığını söyledi.

FİNLANDİYA

Finlandiya Sağlık Enstitüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, aşı ile ilgili iki kan pıhtısı vakasının araştırmalarının sürdüğünü ve Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısının kullanımının askıya alındığını söyledi.

TAYLAND

Tayland’da 12 Mart’ta Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısının kullanımı askıya alınmıştı. 15 Mart itibarıyla ise aşı tekrar kullanılmaya başlandı.

AVUSTURYA

Avusturya’da bir kişinin hayatını kaybetmesi ve birkaç kişinin ise hastalanmasını üzerine Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısı ile ilgili araştırmalar başlatılmış, aşının kullanımı askıya alınmıştı.

DANİMARKA

Danimarka Sağlık Dairesi başkanı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısının iki hafta boyunca askıya alma kararının süreceğini ve araştırmaların devam edeceğini açıkladı. Sağlık Dairesi başkanı, araştırmaların süreceğini ve aşı ile ilgili kararın önümüzdeki hafta alınacağını bildirdi.

İZLANDA

Norveç tarafından Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısının durdurulmasının ardından 11 Mart’ta ülkede aşının kullanımı askıya alındı. İzlanda, Avrupalı düzenleyiciler tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

NORVEÇ

Norveç Sağlık yetkilileri 17 Mart'ta yaptıkları açıklamada, aşının 11 Mart'ta kullanılmaya başlandığını daha sonra da durdurulduğunu bildirdi. Kan pıhtılaşması soruşturmasının sürdürdüğünü bildiren Norveç, karar almak için çok erken olduğunu belirtti.

ROMANYA

Romanya, 11 Mart itibarıyla Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısının kullanımının durdurulduğunu bildirdi.

İSVEÇ

İsveç, yaptığı açıklamada aşının kullanımının durdurulduğunu, Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısının yeniden kullanıma başlayıp başlamayacağına karar vermek için birkaç güne ihtiyaçları olduğunu belirtti. İsveç, önümüzdeki hafta karar alabileceklerini bildirdi.