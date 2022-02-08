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Oxford duyurdu!

İngiltere’de yapılan araştırmada, geçtiğimiz günlerde tespit edilen yeni HIV varyantının AIDS hastası sayısını iki katına çıkarabileceği açıklandı. Oxford Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, yeni varyantın daha yüksek HIV viral yüklerine sahip olduğu tespit edildi.

08 Şubat 2022 Salı 10:40
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Oxford duyurdu!
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İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, geçtiğimiz günlerde tespit edildiği açıklanan yeni HIV varyantının iki ila üç kat kat hızlı yayıldığı açıklandı.

Dünya çapında milyonlarca hastası bulunan HIV virüsünün tedavisi tam olarak geliştirilemezken, İngiliz araştırmacılar, enfekte kişilerde bağışıklık sistemi düşüş oranını iki katına çıkaran ve AIDS'in virüsün diğer türlerinden iki ila üç kat daha hızlı yerleşmesine neden olabilen yeni bir HIV varyantı keşfettiler.

Oxford Üniversitesi Büyük Veri Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından yürütülen araştırma, yeni keşfedilen varyantla (subtype-B) yaşayan insanların diğer varyantlarla yaşayanlardan daha yüksek HIV viral yüklerine sahip olduğunu tespit etti.

Varyant, araştırmacıların yıllardır dolaşımda olduğuna inandıkları Hollanda'da tespit edilirken, Birleşmiş Milletler'in (BM) AIDS ile mücadele programı UNAIDS, yeni varyantın büyük bir halk sağlığı tehdidi oluşturmadığını söyledi.

UNAIDS, varyantın mevcut HIV tedavisine açık olduğunu belirtirken, varyantın virüsün yayılmasını bastırmak için HIV tedavisine daha iyi erişim ihtiyacını gösterdiğini vurguladı.

Dünya çapında HIV ile yaşayan 10 milyon kişinin tedavi görmediğini aktaran BM programı, 1983 yılında ilk vakası tespit edilen virüsün bugüne kadar 79 milyon kişiye bulaştığının altını çizdi.

2020 yılında 1,5 milyon kişinin virüse yakalandığının altını çizen UNAIDS, son 40 yılın en ölümcül salgını olarak tanımladığı hastalıktan bugüne kadar yaklaşık 36 milyon kişinin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

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