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Oxford Üniversitesi maymun çiçeği tedavisi üzerine çalışıyor

Covid-19 tedavisi üzerine çalışan İngiltere merkezli bilim insanları, odağını viral maymun çiçeği hastalığına çevirdi. Oxford Üniversitesi'nden bir ekip, tecovirimat isimli antiviral ilacın maymun çiçeğine yakalananların daha çabuk iyileşmesini sağlayıp sağlamadığı üzerine çalışıyor.

23 Ağustos 2022 Salı 19:26
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Oxford Üniversitesi maymun çiçeği tedavisi üzerine çalışıyor


BBC Türkçe Haber Servisinde yer alan habere göre Covid-19 tedavisi üzerine çalışan Recovery isimli çalışmayı yürüten ekip bugün, dünyada maymun çiçeği tedavisi için başlanan ilk rastgele deneyi gerçekleştireceğini açıkladı.

İngiliz hükümeti tarafından 4,35 milyon dolar fon ayrılan deneye Platınum ismi verildi.

Katılacak yaklaşık 500 kişiye 14 gün boyunca günde iki kez tecovirimat ya da placebo verilecek.

Oxford Üniversitesi'nden enfeksiyon ve küresel sağlık profesörü Peter Horby, "Noel'den önce bir sonuç bulabilmeyi umuyorum" diyor.

Mayıs ayından bu yana dünya çapında 40 binden fazla maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Bunun yüzde 35'ten fazlasını ABD'deki vakalar oluşturuyor.

İngiltere'de ise 3 binden fazla kişi maymun çiçeğine yakalandı.

Türkiye'de ise ilk vaka haziran ayı sonunda açıklanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etmişti.

Maymun çiçeğine karşı geliştirilen, çiçek aşısıyla bağlantılı ve hastalığa yakalanma riskini düşüren aşılar olsa da henüz iyileşmeyi hızlandıracak kanıtlanmış bir tedavi yok.

Virüs doğrudan yakın temasla bulaşıyor.

Çoğunlukla ateş, kaşıntı, lenf bezlerinin şişmesi ya da cildin iltihaplanması gibi hafif belirtilerle geçiyor.

WHO'ya göre bazı şiddetli durumlarda iyileşme süreci iki ila dört hafta arası sürebiliyor.

AB ve İngiltere'de, SIGA Technologies ilaç şirketinin Tpoxx isimli marka altında satılan tecovirimat ilacı, orthopoxvirus denilen virüs ailesinin sebep olduğu çiçek, maymun çiçeği, sığır çiçeği gibi hastalıkların tedavisinde işe yaradığı kabul edildi. Ancak sınırlı sayıdaki veriler ancak İngiltere'deki ağır vakalar üzerindeki kullanımından elde edilmişti.

ABD ve Kanada'da bu ilacın sadece çiçek hastalığına karşı kullanım onayı var.

Maymun çiçeği ve sığır çiçeği tek tük ortaya çıktığında ilacın onlara karşı etkisini gösterecek bir çalışma yoktu. Etkisiyle ilgili veriler hayvanlar ve sağlıklı insanlar üzerinde yapılan denemelere dayanıyordu.

Bu ay başında ABD yetkilileri, tecovirimatın maymun çiçeğine etkisini incelemek için ülke genelinde rastgele deney planladıklarını söylemişti.

Siga, halihazırda bu yıl 60 milyon dolar değerinde oral tecovirimat siparişi aldı.

Anahtar Kelimeler:
Covid19
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