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Ozon Tedavisi Hangi Hastalıklarda Uygulanır

Ozon Tedavisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde uygulayan ve bu tedavi yöntemini  devam ettiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kandemir Berova, ozon tedavi yöntemiyle ilgili güncel bilgileri Gündem Kıbrıs’a aktardı. 

18 Ekim 2022 Salı 12:25
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Ozon Tedavisi Hangi Hastalıklarda Uygulanır



Esengül AYKAÇ - ÖZEL HABER

Ozon Tedavisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde uygulayan ve bu tedavi yöntemini  devam ettiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kandemir Berova, ozon tedavi yöntemiyle ilgili güncel bilgileri Gündem Kıbrıs’a aktardı. 

Kandemir Berova, Ortopedi ve Travmatoloji alanında birçok tedavi yöntemlerini kliniğimiz de uyguluyoruz. Kliniğimize gelen hastalar günübirlik geliyor. Uyguladığımız tedavi yöntemleriyle hastalar klinikte kalmadan evlerine gidiyorlar. Kliniğimizde hastalara birçok tedavi yöntemi uyguluyoruz bunlardan bir tanesi ise Ozon tedavisidir. Ozon tedavisi ile ilgili kliniğimizde birçok tedaviyi uygulayabiliyoruz” dedi. 

“OZON TEDAVİSİNİ KKTC’YE 2005 YILINDA GETİRDİM”

Berova, “2005 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ozon Tedavisini uygulayan tek kişiyim. Bu yüzden Ozon Tedavisi benim için ayrı bir öneme sahip bir konudur” ifadelerini kullandı. 

Ozon Tedavisini daha çok ağrı tedavilerinde kullandıklarını söyleyen Berova, “ Özellikle bel fıtığı, boyun fıtığı gibi rahatsızlıkların tedavilerinin yanında buna ek olarak eklem ağrıları ve eklem kireçlenmeleri ile ilgili uygulamalar yapıyoruz” diye konuştu. 

Ozon tedavisinde uygulanan bir başka yöntemin majör ozon terapi olduğunu söyleyen  Berova, “Majör ozon terapi bu yöntem ile vücudun geneline etki ettiğimiz durumlarda kullanıyoruz. Bu tedavilerde de kronik açık yaralar, kronik yorgunluk sendromu ve kronik ağrılı romatizma gibi ağrılarda uyguladığımız bir yöntemdir” dedi.

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Ozon TedavisiKandemir Berova
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