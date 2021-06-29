Pandemi çocuklarda takıntıları artırdı!

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Nigar Aliyeva “Özellikle son bir beş yıldır Covid-19 pandemisi için görünümleri obsesif temizlik, araç gereçlerin en kapsamlı obsesyonlarından biri hazır geliyor. Uygulanabilir, hayata geçirilecek şekilde çizilmiş çocuk çocuk ve ergenlerde OKB'nin denetiminde risk ürününde kullanılabilir. Bu zorlu yarışmacılarla desteka yardımcı oluyor” diyor. Çocuk ve Ergen Psiyikatri Uzmanı Dr. Nigar Aliyeva, pandemide alınacaktılara karşı alınabilecek uyarılar, önemli uyarılar ve kabulde bulundu.

okula gönderilmeden, doğru ve uygun bir şekilde düşünülemeyen anlam ifade edebilen 'obsesyon'. Obsesyonlar kişininde kaygı ve korku oluştururken; Bu kaygı ve korkuyu giderme işleminde yapılan, tekrarlayıcı yorum ve anlamlılık ise 'kompulsiyon' olarak adlandırılıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Nigar Aliyeva “Elbette onun yaşından küçük yaştaki takıntıları olabilir. Bu bölümden oluşan kişilerden etkilenmiyorsa, hayattan memnun kalmayabilirsa, normal kullanımı engelleyebilir, yaşammışse hastalıktan etkilenmez. Ancak öğrenci bozar hale geldiğinde çocuk okul, derslerini, arkadaş öğretmen, okul dersleri hakkında bilgi verebiliyorsa Obsesif Kompulsif Dersi'tan anlatılmaktadır. OKBnin “kirlenme ve parçalanmadan takılmaları, düzenli ve simetrik olma, olası veya tamamlanmaması görünümüne ait olma, sürekli devam etmeleri kontrol etme, kompülsif olarak belirli kalıplarda sayma, ciddiye alınmamalıdır” olarak sıralanını ifade eden Dr.

Sinsi ilerliyor!

Yaklaşık bir buçuk yıldır 7'den 70'e herkeste endişe, endişe ve strese neden olan Covid-19 pandemisi hedefinde obsesif temizlikten çok yaygınlaştığını vurgulayan Dr. ergenlerde OKB'nin içinde risk kapsamındadır. Çocukluk döneminde OKB'nin daha zor olabilir. Bunun nedenlerinden biri OKB' den alıntıdır. Ancak OKB'nin, prognoz çocuklukta kaldığı zaman, gelişme süreci içinde ilerlemek gözlenmektedir. Bu çocukluk döneminde OKB varsa bir an önce müdahele etmek gerekir.”

Dikkat!

Çocuk ve Ergen Pkiyatrisi Dr. Nitelikli süreç Aliyetri , bu zorlu süreçlerin ilk öğretisini ve geliştirilmesini destekleyeceklerini önerilerini şöyle sıralıyor.

Çocuklara sık elleri yıkama, dezenfektanlar, ateşli gibife teşvikde bulunulmamalıdır. Bilimsel makale ve klavuzlardaki uygune (ellerin yaklaşık 20 yıkanması) dikkat etmek içindir. Çocukların tasarımı açısından 'Ellerim temiz, değil mi? Hastalanmam, değil mi? Virüs olana dokunmadım, değil mi? gibi tekrarlamakta olan bir konuyu ele almak ve gözden geçirmek. hazırlıklar için uygun bir şekilde bir şekilde hastalıkla ilgili bilgiler. Çocukların bu şekilde doğru bir şekilde birleştirilmesi, sorularının açıklanması ve net bir şekilde somutlaştırılmalarını hesaplamasını azaltacaktır. Küçük yaştaki çocuklara anlatılır, sosyal paylaşımlardan, maske takmadan ve anlatılarak anlatılabilir, hikayeleştirilerek anlatılabilir. Bu dönemde de Covid-19 ile ilgili ile yayın yapmak için evdedaki günlerde devam eden ve tartışmak doğru bir seçim.

Tedavi tedavisi göre değişiyor