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Pandemide uyuz vakaları arttı

Pandemi süresince evlerde kapalı kalınan sürede yakın temasın artması ve hastaneye geç başvurulmasının uyuz vakalarında artışa neden olduğu belirtildi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:30
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Pandemide uyuz vakaları arttı

Türkiye'de 1 yılı aşkın süredir devam eden Koronavirüs pandemisinin uyuz vakalarında artışa neden olduğu belirtildi. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin, uyuzun insan insana temas yoluyla geçtiğini belirterek, "Hastalarda ana şikayet gece ve sıcak duş sonrası artış gösteren yoğun kaşıntıdır" dedi.

Sözcü'ye konuşan Prof. Dr. Burhan Engin, hastalığın nedenlerini, belirtilerini ve tedavi yollarını şöyle anlattı:
"Uyuz insandan insana en çok kalabalık yaşam alanlarında bulaşmaktadır. Ortak kullanım alanlarının yoğun olduğu sonbahar-kış dönemlerinde daha sık bulaş olur. İnsandan insana 10-15 dakika kadar direkt deri teması ile bulaşma gerçekleşebilir. İnsan vücudu dışında 1-2 gün canlı kalabilmesi nedeniyle ortak kullanılan havlu, eşya, yatak, çarşaf, koltuk gibi yollarla bulaş olabilir. Ayrıca cinsel temasla da bulaşabilir. Uyuz bulaştıktan sonra belirtiler 3-6 hafta içinde başlar. Hastalarda ana şikayet gece ve sıcak duş sonrası artış gösteren yoğun kaşıntıdır. Deride kaşıntıya bağlı kızarıklık, kabuklu veya kabuksuz yaralar,içi su dolu kabarcıklar görülebilir."
Kimlerde görülüyor?

Uyuz toplumda her yaş, her cinsiyet ve ırktan insanda görülür. Kişisel hijyenden bağımsız olarak her bireyde görülebilir. Kaşıntı hastalarda sıklıkla ek bilekleri, dirsekler, el parmak aralarında, koltuk altlarında, göğüslerde, göbek çevresinde ve genital bölgede görülür. Kadınlarda göğüs uçları, erkeklerde ise genital bölgede kaşıntıya sebep olma eğilimindedir. Çocuklarda ise daha çok baş bölgesi, kulak arkası, yüz, avuç içleri ve ayak tabanlarında görülür.

Tedavisi nedir?

Permetrin içerikli krem ve losyonlar ilk seçeneklerdir. Ancak doğru uygulama yapılmamasından ötürü tedaviye direnç söz konusu olabilir. Diğer etkili tedavi seçeneği eczanelerde özel olarak hazırlattığımız kükürtlü karışımlardır. Krem ve losyonlar duş sonrası boyundan aşağı tüm vücuda uygulanır. Tedaviye yanıtsız hastalarımızda vermektin içeren sistemik tedavi verilmektedir. Semptomlar 4-6 hafta daha devam edebilir. Tedavide en önemli nokta hekimin belirttiği süre ve şekilde yakın temasta bulunulan tüm bireylerle eş zamanlı tedavidir.  Tedavilerin yanı sıra bulunulan ortamdaki eşyalar dezenfekte edilmeli ve tüm aile bireylerinin kıyafetleri en az 60 derecede yıkanıp ütülenmelidir. Yıkanamayacak eşyalar ise en az 1 hafta süre ile büyük bir çöp torbasında ağzı kapalı olarak bekletilmelidir."

Anahtar Kelimeler:
PandemiUyuz
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