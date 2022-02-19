Künye
Kıbrıs 9
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti!
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit...
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve parayı şirket hesabına yatırmadı, tutuklandı
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve...

Pandeminin sonu geliyor, maskeler çıkıyor...

Koronavirüsle mücadele, aşı ve tedbirlerle birlikte sürerken, milyonların beklediği müjde nihayet geldi. 2 yıldır hayatımızda olan pandemide sona yaklaşıldığı belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, şubat sonunda toplumsal bağışıklığın oluşacağını ifade etti. Martta pandeminin sonunun geleceğini söyleyen Savaşçı, birçok alanda maske zorunluluğunun da kalkacağını ekledi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 10:20
138 Okunma
Pandeminin sonu geliyor, maskeler çıkıyor...
banner108

Koronavirüs pandemisi nihayet hayatımızdan çıkıyor...

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüste, ilk günden beri söylenen toplumsal bağışıklık nihayet oluşuyor.

Şubat sonunda, bağışıklığın istenen seviyelere geleceğini söyleyen Doç. Dr. Ümit Savaşçı, martta pandemiden kurtulacağımı ve çoğu alanda maskenin kalkacağını söyledi.

Türkiye'de pandemiyle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken artan vakalar endişe yaratıyor. Yerli aşı, tedbir ve ilk onaylı Kovid ilacının devreye girmesiyle hastalık hafif ve orta şiddette seyrediyor. Bu da virüsün gücünün azaldığı konusunda ümit veriyor. Birçok ülke tedbirleri hafifletirken Türkiye de gelecek hafta bu konuda adım atmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandeminin seyri konusunda gelecek hafta yeni yol haritasını açıklayacağını bildirirken, tüm ülkeye nefes aldıracak sözler de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan geldi.

PANDEMİ BİTİYOR, MASKELER ÇIKIYOR

Akşam'da yer alan habere göre, kendisi de Kovid'e yakalanan ve hastalığı hafif şekilde evinde atlatan Doç. Dr. Savaşçı şunları anlattı: "Mart ayında pandemi sürecinden kurtulacağımızı düşünüyoruz. Çünkü günlük vaka sayısı 90-100 bandında ilerliyor. Eğitim ve iş hayatının aksaması nedeniyle endişesi olanlar test yaptırmıyor, evinde geçiriyor. Bu da daha çok vaka demek. Bu nedenle şubatın sonunda doğal bağışıklık edineceğimizi ve bunun sonucunda da vakaların düşeceğini düşünüyoruz. Vaka sayısı fazla olduğu için kronik hastalarda ve 65 yaş üstünde hastaneye yatışta artış yaşanıyor. Vakalar düşecek ama vefat sayıları bir süre daha devam edebilir. Hastane personelinde de çok fazla pozitiflik var. Ancak vakalar hafif ve orta ağırlıkta seyrediyor. Akciğer tutulumları da düşmüş durumda; 20-30 vakada bir akciğer tutulumu görüyoruz. Martta maske çoğu alanda kalkmış olacak. Ancak sonbaharda hatırlatma dozları yeniden gündemde. Aşılarımızı yaptırarak eğitim ve iş hayatımız aksamadan hayatımıza devam edeceğiz. Görünen o ki önümüzdeki yeni süreçte hasta olanlar maske takacak, bağışıklığı baskılı ve kronik hastalığı olanlar aşılanmaya devam edecek."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE BESLENME
POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE BESLENME
RENK KÖRLÜĞÜ
RENK KÖRLÜĞÜ
İşitme Kaybı Hafızanızı Nasıl Etkiler?
İşitme Kaybı Hafızanızı Nasıl Etkiler?









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim