Parkinson Hastalığı ve Beslenme

Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda genellikle 60 yaş ve üzerinde görülen Parkinson hastalığından ve beslenme ile olan ilişkisinden bahsetmek istedim. Uzun süreli ve yavaş ilerleme gösteren Parkinson hastalığı; beyinde hareketlerden sorumlu olan hücrelerin belli bir bölümünün hasara uğraması ve/veya eksilmesi sonucu meydana gelen nörodejeneratif bir hastalıktır. Hasarın meydana geldiği hücreler dopaminerjik hücrelerdir ve bu hasar %80’e ulaştığı takdirde hastalığın belirtileri ortaya çıkmaktadır. En çok gözlemlenen belirtiler arasında; ellerde titreme, uyuşukluk, hareketlerde azalma, yavaş hareket etme, güçsüzleşme, yutkunma güçlüğü, yorgunluk gibi bulgular yer almaktadır. Parkinson hastalığı çok yönlü bir hastalık olduğu için de tedavisinde kullanılan ilaçlarla birlikte fizyoterapi, psikoterapi ve doğru beslenme büyük bir rol oynamaktadır.

Peki, Parkinson hastalarının beslenmesinde nelere dikkat edilmelidir?

Öncelikle hastalığın oluşturduğu beslenme sorunları kişiden kişiye farklılık gösterdiği için uzman kişiler tarafından destek alınması gerekmektedir. Bu bilgiye örnek olarak çiğneme problemi olan hastalara uygun yeterli ve dengeli bir şekilde besinler sunulması gerekmektedir.

Bununla beraber bu hastalıkta kabızlık sorunu sıklıkla gözlemlendiği için günde 25-30 gram arasında posa alımı sağlanmalı ve su tüketimi artırılmalıdır.

Kişilerde vücut ağırlığının yüksek olması yavaşlamış olan beden hareketlerini daha da azaltacağı için hastayı ideal kiloya getirmek büyük önem taşımaktadır. Eğer kişi ideal kilosunda ise kilo alımından kaçınılması ve kilo kontrolüne dikkat edilmesi gerekmektedir.

Hastalar öğünler arasında 2-3 saat geçecek şekilde az ve sık beslenmelidir.

Parkinson hastalığında kullanılan Levodopa ilacının etkisinin engellenmemesi için protein alımına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yapılan araştırmalara göre E vitamini, bu hastalığın etkilerini azalttığı saptanmıştır. Bu nedenden dolayı Parkinson hastalarının beslenmesinde E vitamininden zengin ceviz, fındık gibi yağlı tohumlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve buğday yer almalıdır.

Antioksidan vitaminler hastalığın gidişatını yavaşlattığı için antioksidan içerikli taze sebze ve meyvelerin tüketimi artırılması büyük önem arz etmektedir.

Daha önce de belirttiğim gibi Parkinson hastalığında meydana gelen beslenme problemleri kişiden kişiye değişkenlik gösterdiğinden dolayı, hastanın kan bulguları ve belirtileri göz önünde bulundurularak uzmanlar eşliğinde beslenme düzeni oluşturulması gerekmektedir.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.