Parlak bir cilt için bu adımları uygula!

Cilt güzelliği hem erkek hem de kadınlar için oldukça önemlidir. Kadınlar ise cildin güzelliğini erkeklere göre daha fazla önemser. Cildinin güzel olmasını isteyen her kadın, günlük rutinler uygular.

Parlak bir cilt, kırışıklığı azaltma ve yaşlanmaya engel olma... Bu üçlüyü uygulamak için, cildinizi besinlerle de desteklemeniz gerekiyor.

Cildi temizlemek ve doğru ürünleri kullanmak önemli. Ancak bundan önce cildinizi tanımanız gerekiyor. Cildini tanıyan herkes, doğru bir bakım uygulayabilir.

Bu bakım sayesinde de cildinizin kaybettiği parlaklığı geri kazanabilirsiniz. İyi yağlar, antioksidanlar, C vitamini, kolajen ve amino asitler ile dolu sağlıklı bir beslenme rejimi; taze görünen, parlayan bir cilt ile yorgun, şişkin ve kırışık bir cilt arasındaki farkı belirler.

Yani yukarıda bahsettiğimiz bakımların yüzeysel kalmaması ve içten desteklenmesi gerekiyor. Yediğiniz besinlerle, "Güzellik içten gelir" sözünün anlamını ortaya koyabilirsiniz.

Güçlü bir bağışıklık ve toksinlerden arınmış bir vücut, cildin üzerinde oluşan sivilceleri de yok eder. Bu nedenle bazı bakımları aşama aşama uygulamalı ve bazı besinleri düzenli tüketmelisiniz.

Peki, Hangi bakımlar ve besinler cilde iyi gelir? Cildin parlaklığı nasıl geri kazandırılır? İşte yanıtı...

Cilt parlaklığı için tüketmeniz gereken besinler

AVAKADO

SOMON

YABAN MERSİNİ

KEMİK SUYU

LİMON

ZERDEÇAL

Parlak bir cilt için uygulayacağınız besinler

Cildinizi her sabah ve akşam düzenli olarak temizleyin. Cildinize uygun temizleyiciler kullanın.

Cildinizi temizledikten sonra mutlaka bir nemlendirici kullanın. Bu nemlendiriciyi yine cilt tipinize göre seçin. Cildinizin onarılmaya ihtiyacı varsa ya da kuruysa, nemlendiricinizi buna göre seçebilirsiniz.

Limon, salatalık ve nane yaprağı ile kendinize bir detoks suyu hazırlanın ve bu sayede de temizlenin. Detoks suyu cildinizi hem içeriden hem de dışarıdan besler.

Bir parça pamuğu, su ile seyreltilmiş elma sirkesine batırın ve tüm yüzünüze nazik hareketlerle uygulayın. Tüm hastalıklara şifa olan sirke, cilt içinde bulunmaz bir nimet diyebiliriz.

Bol bol su için. Hatta her sabah aç karnına limonlu su için. Bu sayede cildiniz rahatlar ve zamanla kaybettiği parlaklığı kazanır.

Ayrıca cildiniz için bal maskesi de uyguylayabilirsiniz. Cildiniz bal maskesi sayesinde, yumuşar ve rahatlar. Ancak bal alerji yapabilir. Bu nedenle dikkatli kullanın.