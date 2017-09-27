Pazı şeker hastalığından koruyor!

Ülkemizde sıkça bulunan pazının ıspanak ailesinden olan önemli sebzelerimiz den biri olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Besin değeri olarak da ıspanağa benzeyen pazı betakaroten ( A vitamini), C vitamini, K vitamini ve Folik Asit bakımından zengindir. Bunların dışında pazının içeriğinde E vitamini, demir, magnezyum ve kalsiyum minerallerini de bulunmaktadır. Pazı sindirimi kolay olan besin değeri bakımından ıspanağa benzeyen salatası, kavurması ve farklı yemekleri yapılan bir çok sebze gibi sağlığımız için önemli faydaları bulunur" dedi.

PAZININ VE PAZI SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

İHA'nın haberine göre; Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, pazının faydalarını ise şöyle sıraladı: "Yemekler ile birlikte yenen pazı hazmı kolaylaştırıcı ve yardımcı olduğu için tercih edilebilir. Pazı suyu, pazı haşlanır suyu tüketilirse damar sertliğinin giderilmesine ve kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Pazı hardal ile birlikte tüketilirse gazları giderdiği ve dalak hastalığına iyi geldiği bilinir.





PAZI İLE ŞEKER HASTALIĞINDAN KORUNUN

Diyabet günümüzde birçok kişinin yakındığı bir hastalık haline gelmiştir. Şeker hastalığı bulunan kişiler her şeyi yiyemez, yediklerine dikkat etmek zorundadır. Diyabet riski altında olan yada diyabet hastalığı olan kişiler rahatlıkla pazı tüketebilir. Bu şifalı sebze kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardım eden siringik asit ve lifler içerir. Diyabet riski altındaysanız yada şeker hastalığınız varsa mutlaka bol bol yeşil yapraklı sebzeler tüketmelisiniz.

KEMİKLERİ KORUR!

Önemli miktarda kalsiyum, magnezyum ve K vitamini içerir. Bu sebeple kemik sağlığını koruyan bir bitkidir. Kemikleri güçlendirir. Kemiklerin büyüme ve gelişimine yardım eder. Ayrıca dişlerin güçlenmesini de sağlar.

PAZININ ANTİKANSER ÖZELLİĞİ VAR

Birçok yeşil yapraklı sebze gibi antioksidan özelliği olan bir sebzedir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde antikanser özelliği vardır. Yani kansere karşı koruyucudur. Özellikle kolon kanserini önlemeye yardım eder. Kanserden korunmak için bu şifalı sebzeyi tüketebilirsiniz.

HEMOROİDE KARŞI DA FAYDALI

Basur rahatsızlığına karşı çözüm arıyorsanız mutlaka pazıyı deneyip kullanabilirsiniz. Pazı haşlanarak lapası hazırlanarak basur memelerinin üzerine konursa hemoroid yani basur için fayda sağlar. Aynı zamanda vücuttaki deri hastalıklarına ve şişliğe de iyi gelir.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Yüksek miktarda beta karoten içerir. Bunun sonucunda göz sağlığını korumaya yardım eder. Glokom, gece körlüğü gibi göz rahatsızlıklarına iyi gelir.

PAZI NASIL TÜKETİLİR?

Ispanak gibi yaprakları temizlenerek yıkanır ve pazı yemeği yapılabilir yada yumurta kırılarak kavurması yapılabilir. Çiğ olarak pişirilmeden salatalara doğranabilir. Pazı dolması şeklinde sarma yapılarak da pirinçle tüketilebilir.

SAĞLIKLI PAZI SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

Kekik,

lor peyniri,

pazı,

zeytinyağı

ve kırmızı pul biber

Pazılar güzel yıkanıp sirkeli suda bekletildikten sonra pazı salatasının yapılışına geçebiliriz.

Yapılışı:

Pazıyı dilimleyin, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile tavada çevirin, yağı yakmadan pazının yeşil renginin kalmasına özen gösterin.

Bunu saatlerce kavurursak önemli bileşenler gidiyor. Pazı kalsiyumu yüksek oranda içeriyor.

Pazı hazır olunca üzerine kalorisi düşük olan lor peyniri koyarız arkasından da kekik konur.

Kekiğin kötü kolesterolü engellediği görülmüş kekiği de ilave ettikten sonra salatayı az renklendirmek için kırmızı pul biber kullanabilirsiniz."