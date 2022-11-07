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Pekmezin bu faydasını kimse bilmiyor!

Özellikle öksürük problemlerine iyi gelen pekmez, diğer birçok faydasıyla da dikkati çekiyor. Doğal bir antibiyotik olan pekmezi günde bir kaşık tüketmek, hastalıklara derman oluyor.

07 Kasım 2022 Pazartesi 22:42
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Pekmezin bu faydasını kimse bilmiyor!



Kasım ayının ortalarına doğru ilerlerken, soğuk havalar iyiden iyiye yüzünü göstermeye başladı. Havaların soğuması ise vücut direncini düşüren bir etken...

Vücut direncinin düşmesi ile birlikte ise birbirinden farklı hastalık, gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Bağışıklık sistemimizi düşüren bu hastalıklar, önlem alınmadığı taktirde ilerleyebiliyor.

Bu hastalıklardan korunmak için, sağlık beslenmeli ve kışın temposuna ayak uydurmalıyız. Sağlıklı beslenme konusunda pekmez, en büyük yardımcımız olmaya aday.

Küçükten büyüğe kadar herkesin sevdiği bir besin olan pekmez, kış aylarında sofralarınızdan eksik olmasın.

Bir kaşığı ile bile şifa dağıtan ve doğal antibiyotik görevi gören pekmez, öksürük dahil olmak üzere birçok derde derman oluyor.

Bazı vatandaşlar pekmezin sadece öksürüğe iyi geldiğini düşünüyor. Ancak pekmez, farklı faydaları ile birçok besini geride bırakıyor.

İçeriğindeki vitamin, kalsiyum ve magnezyumlar sebebiyle kimsenin bilmediği faydaları vücudumuz için mucizevi kılıyor.

Peki, Günde 1 kaşık pekmez yersek ne olur? Pekmezin faydaları nelerdir? İşte yanıtı...

Pekmezin faydaları

Pekmezin gerginlilkten kurtardığını biliyor muydunuz? B vitaminleri, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olan pekmez, düşük enerjiye karşı savaşır.

Kaygı, stres ve yorgunluğa iyi gelen pekmez, gecenin sonunda rahat bir uıyku çekmeye de fayda sağlar.

Düşük bir glisemik indekse sahip olan pekmez kan şekerini düzenler ve dengeler. Bu sayede de diyabet hastaları için şifa görlevi görür.

Bakteriler için laktik asit üretimine karşı koruma sağlayan pekmez, cilt sağlığının korunmasına destek olarak cilt yüzeyinde ortaya çıkan sivilce ve aknelerin oluşumuna engel olur.

Cildin üzerinde yer alan lekeler ile savaşan pekmez, daha parlak ve sağlıklı bir cilt imkanı sunar.  Ayrıca içerisindeki kalsiyumdan dolayı kemikleri koruyan pekmez, ilerleyen yaşlarda görülecek olan osteoporoza karşı direnç sağlar.

Sadece cilt ya da kemik sağlığına değil kalp sağlığına da iyi gelen pekmez, kan akışının düzenli olmasını ve kolesterol seviyelerinin dengede kalmasına yardımcı olur.

İyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olan pekmez, yoğun  minerallar içeriyor.

Günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan pekmez; yüksek miktarda krom içeriyor. Bu durum dokuların azalmasını önlüyor ve dengeliyor.

Anahtar Kelimeler:
PekmezFaydaSağlık
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