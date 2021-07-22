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Pfizer-BioNTech aşısının Delta virüsüne karşı etkisi belli oldu

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İngiltere'de yapılan bir araştırma Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

22 Temmuz 2021 Perşembe 11:21
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Pfizer-BioNTech aşısının Delta virüsüne karşı etkisi belli oldu

İngiltere’de yapılan bir araştırma corona virüsünün baskın versiyonu haline gelen Delta varyantına karşı aşıların ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

19.000’den fazla insanın katıldığı ve Birleşik Krallık’ta yapılmış en büyük kapsamlı araştırmalardan biri olan incelemenin detayları kamuoyu ile paylaşıldı. The New England Journal of Medicine isimli saygın ve hakemli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkisi ortaya çıktı.

Yapılan araştırmanın sonuçları The New England Journal of Medicine isimli tıp dergisinde yayınlandı. Araştırmada yayınlanan grafikte, BioNTech aşısının (BNT162b2) birinci dozunun etkisi ve ikinci dozunun etkisi gözler önüne serildi. 

Yetkililer tek doz Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı koruyuculuk sağladığı fakat bunun çok sınırlı olduğunu açıkladı. Araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının tek dozunu olanların semptom gösteren Delta varyantına karşı yüzde 30 koruma sağladığı kaydedildi. Bu oranın düşük olduğu ve insanların mutlaka iki doz aşı olması gerektiğini açıklayan yetkililer ikinci dozdan sonra ise semptom gösteren Delta varyantına karşı çok ciddi bir koruma sağlandığı belirtildi.

YÜZDE 88 ORANINDA KORUYOR

Yetkililer, “Tek doz Pfizer/BioNTech aşısı Covid-19’un Delta varyantına karşı sınırlı bir koruma sağlıyor. Fakat ikinci dozdan sonra semptom gösteren Delta varyantı karşısında koruma sağlanıyor” açıklamasını yaptı. Yapılan araştırmada ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların Delta varyantına karşı yüzde 88 oranında korumaya sahip olduğu belirtildi.

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider, bu araştırma ve Delta varyantı ile ilgili kapsamlı bir makale yazarken, “Aşı olanlar arasında da Delta varyantı bulaşanların sayısının arttığı görülüyor. Fakat bu kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi belirtiler gözüküyor” ifadesine yer verdi.

Business Insider’a  konuşan bilim insanları ise, “Maske kullanımı ve aşı kombinasyonu Delta varyantına karşı ciddi bir koruma sağlayabilir” yorumunu yaptı.

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