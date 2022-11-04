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Pfizer-BioNTech, grip ve Covid-19 için tek bir aşı geliştirecek

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, Alman ortağı Biontech şirketiyle hem corona virüs hem de grip için tek bir aşı üzerinde çalıştığını duyurdu.

04 Kasım 2022 Cuma 10:40
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Pfizer-BioNTech, grip ve Covid-19 için tek bir aşı geliştirecek



Pfizer-BioNTech şirketinin grip ve Covid-19 için tek bir aşı üzerinde çalıştığı bildirildi.

Yapılan açıklamada hem grip hem de corona virüse karşı tek bir aşı için test çalışmalarının başladığı ve bunun 2 hastalık için tek bir aşıya doğru giden yolda önemli bir adım olduğu kaydedildi.

MRNA teknolojisiyle üretilen aşı adayının ABD'de birinci faz çalışmalarına 180 gönüllü üzerinde başlandığı duyuruldu.

Aşının aynı anda iki solunum yolu patojenine karşı mücadeleyi kolaylaştırması planlanıyor.

Mevsimsel gribin her yıl dünya genelde binlerce ölüme ve hastaneye yatışa neden olduğu biliniyor. Moderna ve Novavax firmaları da benzer aşılar üzerinde çalışıyor.

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