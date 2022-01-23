Pfizer CEO'sundan Omicron aşısı açıklaması: Birkaç ay içinde normale döneceğiz

Bourla, Pfizer'in Omicron dahil olmak üzere tüm corona virüs varyantlarını kapsayan bir aşı üretmeyi hedeflediğini söyledi. Bununla birlikte, Bourla aşı karşıtlarının milyonlarca kişinin ölümüne yol açtığı konusunda uyardı.

YILDA BİR KEZ UYGULANACAK

ABD'li ilaç şirketi Pfizer CEO'su Albert Bourla, corona virüsün tüm varyantlarına karşı koruyan bir aşı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Bourla, söz konusu aşının yılda tek sefer uygulanacağını vurgulayarak, “Yılda bir kez insanları bunu yapmaya ikna etmek daha kolay. Omicron'u kapsayan ve diğer varyantları da hedefleyen bir aşı oluşturup oluşturamayacağımızı görmek istiyoruz” diye konuştu.

"BİRKAÇ AY İÇİNDE NORMALE DÖNEBİLİRİZ"

Bununla birlikte Bourla, “Corona virüs yok olmayacak. Ancak önümüzdeki yıllarda bizimle olacak. Omicron gibi kontrol edebileceğimiz anormallikler görmeye devam edeceğiz. Ancak, birkaç ay içinde normale dönebiliriz” dedi.

Bourla, bugüne kadarki diğer varyantların aksine, “Sadece Omicron"un aşıların sağladığı enfeksiyona karşı korumayı atlayabildiğini, ancak aşılamanın hastaneye kaldırılmayı önlemede etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

"AŞI KARŞITLARI MİLYONLARCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ"

Diğer taraftan 60 yaşındaki yönetici, kendisi hakkında çevrimiçi olarak yanlış bilgiler yayınlayan ve ona tehdit mektupları gönderen aşı karşıtları tarafından düzenli olarak tehdit edildiğini söyledi.

Bourla, "Yanlış bilgilerin yayılmasından kazanç sağlayan küçük bir azınlık var. Her şeyi çok iyi biliyorlar; sadece bu yanlış bilgiyi yaymayı bir yaşam biçimi haline getiriyorlar; onlar suçlular. En büyük sorun ise insanların onlara inanması. Ölen insanlar ağırlıklı olarak aşılanmıyor. Milyonlarca kişi bu az sayıdaki suçlular nedeniyle öldü” diye konuştu.

MART AYINDA HAZIR OLACAĞINI DUYURMUŞTU

Bourla, bu yılın başında Covid-19’un Omicron varyantını hedefleyen bir aşının Mart ayında hazır olacağını ve şirketin dozları üretmeye başladığını açıklamıştı.

CNBC'de yayınlanan "Squawk Box" adlı programa konuşan Bourla, "Omicron’a karşı geliştirilen aşı Mart ayında hazır olacak. Bu miktarların bazılarını üretmeye zaten başladık” demişti.

DSÖ'DEN YENİ AŞI ÇAĞRISI

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü’den (DSÖ) bilim insanları, 12 Ocak’ta Covid-19 aşılarının tekrarlanan dozlarının, Omicron da dahil olmak üzere yeni varyantlara karşı korunmada geçerli bir strateji olmadığı konusunda uyarmıştı. Birleşmiş Milletler’in (BM) sağlık kurumu, corona virüsün yayılmasına karşı daha iyi koruma sağlayan yeni aşıların geliştirilmesi gerektiğini aktarmıştı.

DSÖ Covid-19 Aşı Bileşimi Teknik Danışma Grubu (TAG-Co-VAC) tarafından yayımlanan bildiride, "Orijinal aşı bileşiminin tekrarlanan takviye dozlarına dayalı bir aşı stratejisinin uygun veya sürdürülebilir olması pek olası değildir" denildi.

AŞILAR ENFEKSİYONA KARŞI DA KORUMALI

Covid-19 aşılarının performansını değerlendirmek için çalışan uzmanlardan oluşan grup, yalnızca corona virüse yakalanan kişileri ciddi şekilde hastalanmaya karşı korumakla kalmayıp, aynı zamanda insanları virüse yakalanmaktan da daha iyi bir şekilde koruyan yeni aşıların geliştirilmesi çağrısında bulunmuştu.