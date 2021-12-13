Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı ne kadar etkili?

Güney Afrika'da yapılan yeni bir çalışma, iki doz Pfizer/BionTech aşısının, Omicron varyantı varyantı ile semptomatik enfeksiyona karşı sadece yüzde 22,5 etkinliğe sahip olduğunu gösterdi. Ancak, aşılamanın ciddi hastalığı önleyebileceği belirtildi.

Durban'daki Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, çeşitli modellemeler kullanarak aşının etkinliğini tahmin ettikleri küçük bir çalışma hakkındaki ek verileri yayınladılar.

Yapılan çalışma kapsamında 12 katılımcıdan alınan kan plazması örnekleri incelendi.

ANTİKOR SEVİYELERİNDE 41 KAT AZALMA

Bilim insanları, Omicron varyantının , neredeyse iki yıl önce Çin'de tespit edilen corona virüsün orijinal versiyonu ile karşılaştırıldığında, iki doz Pfizer-BioNTech aşısı olan kişilerin kişiler nötrleştirici antikor seviyelerinde yaklaşık 41 kat azalma ile sonuçlandığını buldu.

Laboratuvar başkanı Alex Sigal liderliğindeki bilim insanları ekibi, bulgularının Omicron varyantının “aşıların enfeksiyona karşı koruma kabiliyetini esasen tehlikeye attığını” vurguladı. Fakat, büyük olasılıkla ciddi hastalıklara karşı yeterli korumanın devam ettiğini söylediler.

Öte yandan ekip, önceki ay Güney Afrika ve Botsvana'daki bilim insanları tarafından ilk örnekleri bulunan ve 25 Kasım'da dünyaya duyurulan varyantın, Pfizer/BioNTech aşısı tarafından üretilen antikorlardan büyük ölçüde veya tamamen kaçabileceğini gösteren uzman grubu ekip oldu.

Bununla birlikte araştırmacılar, üçüncü doz aşıların bağışıklığı artırabileceğini söyledi.

Diğer taraftan geçen Cuma günü yayınlanan İngiltere verileri, AstraZeneca/Oxford ve Pfizer/BioNTech ile gerçekleştirilen üçüncü doz aşı uygulamasının Omicron varyantına karşı korumayı yüzde 75'e kadar artırdığını göstermişti.

UĞUR ŞAHİN'DEN ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI

Yeni tip corona virüsü karşı Dr. Özlem Türeci ile birlikte aşı geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz günlerde Der Spiegel gazetesine açıklamalarda bulunmuştu.

Dünyayı endişelendiren Omicron varyantına ilişkin konuşan Şahin, güçlendirici aşının ikinci dozdan üç ay sonra yapılmasını önerdi. Bilim insanı, ayrıca yeni varyantlara karşı uyarlanan bir aşı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.