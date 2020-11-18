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Pfizer/BioNTech aşısı yüzde 95'ten fazla koruma sağladı

Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 14:22
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Pfizer/BioNTech aşısı yüzde 95'ten fazla koruma sağladı

Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama  klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) birkaç gün içinde acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtildi.

 Amerikan ilaç devi Pfizer, Alman BioNtech SE ile birlikte geliştirdiği aşının 43 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan son aşama kilinik demene sonuçlarında, yüzde 95'ten fazla koruma sağladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada,  aşının tüm yaş ve etnik gruplarda istikrarlı sonuçlar verdiği ve hiçbir önemli yan etkiye neden olmadığı bildirildi. Aşının, Covid-19 nedeniyle yüksek risk altında bulunan 65 yaş üstünde etkinliğinin yüzde 94 olduğu aktarıldı.

Bununla birlikte, corona virüs aşısı için ABD'de acil kullanım başvurusunun günler içinde gerçekleşmesi planlanıyor. Şirketten daha önce yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar iki doz halinde uygulanması gereken aşının 50 milyon doz, glecek yılın sonuna kadar ise 1,3 milyar doz üretileceği duyurulmuştu. 

Pfizer/Moderna geçen hafta geliştirdiği aşının ara klinik verilerinde yüzde 90'dan fazla koruma sağlandığını duyurmuş, ardından ABD'li ilaç şirketi Moderna önceki gün kendi aşısının yüzde 94, 5 koruma sağladığını açıklamıştı. Pfizer'ın yeni açıklaması şu anda onu piyasadeki en etkin potansiyel aşıya sahip şirket konumuna getirdi. 

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