POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE BESLENME

Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda üreme çağındaki kadınlarda en çok gözlemlenen polikistik over sendromundan (PKOS) bahsetmek istedim. Polikistik over sendromu; aşırı tüylenme (hirşutizm), gebe kalamama (infertilite), adet düzensizliği, insülin direnci, abdominal obezite ve hiperandrojenizm (erkeklik hormonlarının üretiminin artması) ile karakterize endokrin bir hastalıktır. Özellikle polikistik over sendromunun obezite ile arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır. Vücut ağırlığının %5 ile 10 oranında azalması, hormon düzeyleri açısından olumlu anlamda düzelme sağlanabilmektedir. Bu nedenden dolayı tedavisinde ilaç tedavisine ek olarak beslenme tedavisi ve yaşam tarzı değişikliği önemli bir rol oynamaktadır.

Bu bağlamda PKOS hastalarının beslenme tedavisinde nelere dikkat edilmesi gerekmektedir?

İlk olarak polikistik over sendromunda kilo kaybının sağlanması önemlidir. Çünkü kilo fazlalığı insülin direncini artıracağı için hastalığın tedavisini olumsuz anlamda etkileyecektir.

Bununla beraber kilo verme hızı, insülin direncinden kaynaklı diğer bireylere kıyasla daha yavaş olacağı için motivenizi düşürmemek tedavideki en önemli noktalar arasında yer almaktadır.

İnsüline direnç geliştiğinde, bedenimiz kan şekerini normal seviyede tutmak için yüksek düzeyde insülin salgılamaya çalışacaktır. Bununla birlikte insülin seviyesi çok yüksek olduğunda yumurtalıklar testesteron gibi daha fazla androjen üretmesine sebep olacaktır.

Dolayısıyla kan şekerinin yavaş yavaş yükselmesi için yüksek lif içeriği olan yiyecekleri tüketmek, insülinin daha az salgılanmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle liften zengin besinler tüketmek bu hastalığın tedavisinde etken bir rol oynamaktadır.

Yüksek lif alımını sağlamak için de sebze, meyve ve baklagil tüketimine özen göstermeniz gerekmektedir.

Bunlara ek olarak besin alımını; 2-3 saat aralıklarla yapmanız, kan şekerini dengede tutmanızı sağlayacaktır.

Doymuş yağlar yerine, doymamış yağ içeriğine sahip yağlı tohumlar ve bitkisel sıvı yağlar ile zenginleştirilmiş beslenme alışkanlıkları kazanmak yararlı olacaktır.

Enerji içeriği yüksek, katkı maddesi açısından zengin hazır besinlerden, içeceklerden ve alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.

Düzenli olarak günde en az 30 dakika egzersiz yapmanız hem kilo vermede hem de insülin metabolizmasında olumlu anlamda etki yaratacağı için fiziksel aktivitenize önem verin.

Tabii, polikistik over sendromunun tedavisinde uzmanlar eşliğinde hazırlanan beslenme programları ve ilaç tedavileriyle ilerlemenin önemi unutulmamalıdır.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.