Pratik diyerek yiyorsunuz ama sağlığınızı tehlikeye atıyor!

Uzakdoğu lezzetlerinden olan noodle ve ramenler tüm dünyada sevilerek tüketiliyor. Özellikle hazır paketlenmiş halleri yemek yapmaya zaman bulamayanların kurtarıcısı oluyor. Noodle çok hızlı bir şekilde hazırlanarak günü kurtarsa da sürekli olarak tüketiminde sağlığı olumsuz etkiliyor. Hazır paketli gıdaların obeziteye, kolesterole, kalp hastalıklarına, kansere yol açtığı biliniyor. Noodle’ın zararları da saymakla bitmiyor.

FELÇ VE DİYABET RİSKİ YÜKSEK

Güney Kore’de 11 bin kişinin katıldığı çalışmada özellikle noodle tüketenlerin felç, kadınlarda kalp rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara yakalandığı gözlemlendi. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda noodle tüketenlerde metabolik sendroma yakalananların enerji kontrolünü sağlayamadığını dolayısıyla kişide yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi durumlar baş gösterdiği belirtildi. Bu sorunlar ise şeker hastalığı ve kalp hastalıklarını tetikliyor.

HAFTADA 2 KEREDEN FAZLA YENMEMELİ

Uzmanlar, spor yapan ya da dengeli beslenen kadınların bile haftada 2 kereden fazla hazır noodle tüketmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Noodle'ın kısırlık yaptığına dair henüz net bir araştırma yok. Ancak bu tür ürünlerin bu tür rahatsızlıklara neden olabileceği ihtimali her zaman var. Noodle’ın kısırlığa neden olup olmadığı kanıtlanmasa da mide rahatsızlıklarına yol açtığı biliniyor.

VİTAMİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTIYOR

Bazı araştırmalar, Noodle ve benzeri gıdalar tüketiminin, genel beslenme kalitesinin düşük olmasıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Bir çalışmada, Noodle ve benzeri gıdalar tüketenlerin diyetleri, tüketmeyenlerle karşılaştırıldı. Noodle ve benzeri gıdalar tüketicilerinin protein, kalsiyum, C vitamini, fosfor, demir, niasin ve A vitamini alımını önemli ölçüde azalttığı bulundu. Ayrıca sodyum ve kalori alımları da arttı. Noodle ve benzeri gıdalarlerin, kişinin kalp hastalığı, diyabet ve felç riskini artıran bir durum olan metabolik sendrom geliştirme riskini artırdığı da bulunmuştur.