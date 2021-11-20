Merhaba değerli okur severler

Bugün sizlere son yazımda bahsettiğim Presbiakuzinin tanı ve rehabilitasyon sürecini anlatacağım.

Presbiakuzi dünya sağlık örgütünün belirlediği 65 yaşın yaşlanmanın ilk dönemi erken yaşlılığa adım atan kişilerde gözlemlenmeye başlayan işitme kaybıdır.

Daha öncede bahsettiğim üzere ne kadar yaşın getirisi olsada mesleki deformasyonun etkisi de çoktur.

Presbiakuzinin başladığını sadece yaş faktörü ile belirlemiyoruz, semptomlar ve testler ile presbiakuzi tanısını koyuyoruz.

Sıklıkla gözlemlediğimiz semptomlara dikkat ediniz. Bu semptomlar genç yaşta başlayan işitme kaybı ile aynı semptomlardır.

Presbiakuzi ile, sesler genellikle daha az net ve daha düşük ses seviyesinde duyulur. Bu, konuşmayı duyma ve anlama zorluğuna katkıda bulunur.

Başkalarının konuşması mırıldanmış gibi duyulur.

Tiz sesleri duymak ve ayırt etmek zordur (örneğin kadın veya çocuk sesi)

Özellikle arka plan gürültüsü olduğunda konuşmaları anlamak zordur.

Tinnitus (bir veya iki kulakta çınlama sesi) de oluşabilir.

Bu semptomlar sizde da mevcut ise ne yapmalısınız?

Öncelikle Kulak burun boğaz doktorunuza gitmelisiniz.

Doktorunuz dış kulak kanalını kontrol etmek ve kulak zarına bakmak için ışıklı bir dürbün (otoskop) kullanacaktır.

Kulak zarında hasar, kulak kanalının yabancı cisimler veya etkilenmiş kulak kiri nedeniyle tıkanması ve iltihaplanma veya enfeksiyon olup olmadığına bakacaktır. Doktorunuz tedavi gerektiren bir patoloji gözlemediyse işitmeniz hakkında daha detaylı bilgi almak için sizi bir Odyoloğa yönlendirip gereken testleri talep edecektir.

Odyolog ilk başta size odyometri testi yapacaktır. Bu test için sizi öncelikle ses geçirmeyen özel izole edilmiş bir odaya alacaktır ve size kulaklık takılacaktır. Kulaklığın içinden ‘bip, bip’ diye sesler göndererek sizden bu sesleri duydukça yanıtlamanızı isteyecektir.

Test bittikten sonra sonucunuzda yüksek frekanslara (tiz seslere) doğru artan bir işitme kaybı gözleniyorsa ve yaşınız 65 yaş veya bu yaş civarı ise Presbiakuzi tanısı koyulabilir. Bu tanı test sonucunuzda başka patoloji şüphesi oluşmadıysa konulur.

Presbiakuzi ilerleyen bir patolojidir ve erken teşhisi doğrultusunda hayatınızda birçok değişiklik söz konusu olur. Sosyal hayatınızdan geri kalmadan arkadaşlarınız ile rahatlıkla sohbet edebilirsiniz. Sosyal aktivitelerde bulunup kendinizi geliştirebilirsiniz. Psikolojiniz etkilenmeden hayatınıza devam edebilirsiniz.

Hayat kalitenizi değiştirmemek için rehabilitasyon sürecine önem vermeniz gerekir. Başlayan işitme kaybınızı işitme cihazı ile desteklemeniz gerekir. Bu süreç ilk başlarda sizi yorabilir, işitme cihazına alışmak sizin için zor olabilir ama biz Odyologlar bunun için varız. İşitme cihazını sizin konuşmaları en rahat duyup ayırt edebileceğiniz şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Geciken teşhislerde konuşma rehabilitasyonu ile destek vererek oluşan eksikliği mümkün oldukça gideriyoruz. 65 yaşına yaklaştığınızda senede 1 işitme testinizi tekrarlamanızı öneriyorum.