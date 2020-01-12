Probiyotik yoğurdun faydasına şaşıracaksınız!

Probiyotikler sağlık açısından faydalı canlı mikroorganizmalar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel “Probiyotiklerin çeşitli gıdaların sindirilmesinden, vücudumuza yararlı kimi maddelerin üretimine kadar, çok çeşitli işlevleri var. Ayran, süzme peynir, yoğurt, lahana turşusu, kefir gibi gıdalarda doğal olarak bulunurken son zamanlarda bazı gıdaların içerisine de eklenerek kapsül formunda tüketilebiliyor” açıklamasında bulunuyor.

Probiyotik gıdaların her gün düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, günde 1 ya da 2 bardak kefir ya da probiyotik yoğurdun probiyotik ihtiyacını karşılamaya yettiğini belirterek “Stresli olunan dönemlerde bağırsaktaki probiyotik bakterilerinin sayısı azalır. Dışarıdan alınan probiyotik ürünler (yoğurtlar) bu bakterilerin sayısının artmasına ve bağırsak sisteminin düzenli çalışmasına sebep olur” diyor.

Son zamanlarda bilim adamlarının probiyotiklerin kaygı ve depresyon tedavisinde kullanılıp kullanılamayacağını araştırdıklarını söyleyen Yüksel, “Probiyotiklerin beyni nasıl etkilediği henüz belirgin değil ancak probiyotiklerin bağışıklık sistemini etkileyerek beyni etkileyebildiği söyleniyor (stres, anksiyete). İngiltere’de yapılan 45 kişilik bir çalışmada probiyotik kullananlar ve kullanmayanlar bilgisayar testi kullanılarak değerlendiriliyor. Bu testte probiyotik kullananların kullanmayanlara göre negatif bilgilere daha az dikkat ettiği pozitif bilgilere ise daha fazla dikkat ettiği görülüyor.

Benzer etki depresyon ve kaygı durumunda ilaç kullananlarda da görülüyor. Fransa’da yapılan bir çalışmada ise 30 gün boyunca probiyotik kullananların psikolojik sıkıntı seviyelerinin azaldığı görülüyor. Yapılan bir başka çalışmada ise 1 ay boyunca probiyotik takviyesi alan erkek bireylerin tüketmeyenlere göre kendilerini daha az stresli hissettikleri, aynı zamanda bu bireylerin kan değerlerindeki stres durumunda artan kortizon seviyesinin daha az olduğu gözlemleniyor. Kısacası tam etkisi belli olmasa da uzun süreli probiyotik kullanımının stres ve kaygıyı azaltabileceği söylenebilir” açıklamasında bulunuyor.

Probiyotikler ve probiyotik yoğurtların faydaları



* Sindirim rahatsızlıklarına iyi gelir. Özellikle enfeksiyonlara bağlı ishalin ve antibiyotiğe bağlı oluşan ishalin önlenmesinde, irrite bağırsak sendromunda ve inflamatuar bağırsak hastalığında kullanılabilmektedir.

* İshal durumuna iyi geldiği gibi bağırsak florasını düzenlediği için kabızlık durumunda da kullanılabilmektedir.

* Egzema ve alerjik rinit gibi alerjik reaksiyonların tedavisinde ve önlenmesinde kullanılabilmektedir.

* Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu yüzden soğuk algınlığına yakalanmamak için tüketilebilmektedir.

* Diş çürüğü, diş eti hastalıkları gibi çeşitli ağız sağlığı sorunlarında da kullanılabilmektedir.