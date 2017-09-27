Prof. Dr. Kalyoncu: "Tütün bağımlısı oranı artıyor"

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu, tütün endüstrisinin pazarladığı tütün ürünleriyle 20. yüzyılda dünyada 100 milyon insanın ölümüne neden olduğuna işaret ederek, "Ülkemizde ise halen yılda 100 bin kişinin ölümüne neden olmaktadır." dedi.

Kalyoncu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları nedeniyle hastane yatışlarının, tüm yatışların yüzde 13'ünü, solunum sistemi hastalıklarından ölümlerin ise tüm ölümlerin yüzde 11'ini oluşturduğunu belirtti.

Milyonlarca kişinin hava kirliliğinin solunum yolları üzerindeki zararlı etkilerine maruz kaldığına işaret eden Kalyoncu, solunum yolu hastalıklarında hava kirliliğinin önemli bir faktör olduğunu söyledi. Kalyoncu, "Türkiye'de hava kirliliğine bağlı gelişebilen ölümler, trafik kazası nedeniyle ölümlerden yaklaşık iki kat fazla." diye konuştu.

"Tütün bağımlısı oranı artıyor"

Kalyoncu, Türkiye nüfusunun yüzde 27'sinin tütün ve tütün ürünleri kullandığını, bunların yüzde 48'ini 15-19 yaş grubunun oluşturduğunu ifade etti. Kalyoncu, tütün ürünlerinin kullanımına bağlı çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaşam kalitesinin düştüğünü anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Tütün endüstrisi, pazarladığı tütün ürünleriyle 20. yüzyılda dünyada 100 milyon insanın ölümüne neden olmuştur. Ülkemizde ise halen yılda 100 bin kişinin ölümüne neden olmaktadır. Türkiye'de uygulamaya koyulan tütün kontrolü politikalarına rağmen 2012'de yüzde 27,1 olan tütün bağımlısı oranı, 2014 yılında yüzde 32,5'e yükselmiştir. Ayrıca 2003 ve 2012 yılları arasında genç kızlarda herhangi bir tütün ürünü kullanma oranı yüzde 37 artmıştır. 2000'li yıllardan itibaren yerli tütün üretimi yüzde 54 azalmış, 2011 sonrası tütün ithalatı yüzde 37 oranında ve bu dönemde piyasaya sunulan tütün ürünü sayısı yüzde 100'e varan oranlarda artış göstermiştir. Tütün endüstrisinin gelecekte tütünün yerine koymaya çalıştığı elektronik sigara, nargile, diğer nikotin içeren ürünler ve ısıtılarak kullanılan tütün mamulleri de en az sigara kadar zararlıdır."

İlaçlara dirençli tüberküloz can alıyor

Prof. Dr. Kalyoncu, dünya genelinde 65 milyon kişide orta/ağır şiddette Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunduğunun öngörüldüğünü, KOAH'ın üçüncü en sık ölüm nedeni olduğunu ve her yıl 3 milyon kişinin hayatını KOAH nedeniyle kaybettiğini söyledi.

KOAH'ın görülme sıklığının 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde15-20 olduğunu belirten Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Ülkemizde tahminen 3-5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300-500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir. Türkiye'de hekim tarafından tanı almış akut ve kronik hastalıklar arasında zatürre, alt solunum yolu enfeksiyonu yüzde 1.15 görülme sıklığı ile 15. sırada yer almaktadır. Alt solunum yolu enfeksiyonları yılda yaklaşık 4 milyon ölüme neden olmakta ve 5 yaş altı çocuklarda en önemli ölüm nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır."

Kalyoncu, veremin de insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen halen tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini koruduğunu ifade eden Kalyoncu, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2016 yılı raporunda, 2015 yılında 10,4 milyon yeni tüberküloz hastası olduğu, bunların yaklaşık 6 milyonunun bulaştırıcı nitelikte olduğu kanıtlanmıştır. Bu hastaların 1 milyonu çocuk hastadır. Her yıl 1,8 milyon kişi de tüberküloz nedeniyle ölmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalyoncu, Türkiye'de 2005 yılında 20 bin 535 olan tüberküloz hasta sayısının 2013'te 13 bin 409'a düştüğünü, tüm tüberküloz olgularında tedavi başarı oranının arttığını kaydetti.