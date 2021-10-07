Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin: Covid nedeniyle 1 ayda hamile ölüm oranı 22 kat arttı

Son günlerde gebelerde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayılarında artış gözleniyor.

''SON BİR AYDA HAMİLE ÖLÜM ORANI 22 KAT ARTTI''



Konuyla ilgili NTV Radyo'nun sorularını yanıtlayan Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Bölümü Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Türkiye'de ve dünya genelinde, son 1 ayda hamile ölüm oranının 22 kat arttığını söyledi.



Prof. Dr. Tekin, Türkiye'de, pandeminin ilk yılındaki toplam hamile ölüm sayısına, Delta Varyantı'nın başlamasıyla 1 ayda ulaşıldığını belirtti.



''YOĞUN BAKIMA YATIŞ ORANI 4-5 KAT ARTTI''



Virüsün, mutasyondan sonra gebeler için daha tehlikeli hale geldiğini belirten Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, ''Yoğun bakıma yatış oranı 4-5 kat arttı'' dedi.



Gebelikte pıhtılaşma ve emboli riskinin arttığı için tehlikenin daha büyük olduğuna dikkat çeken Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Bölümü Başhekimi Prof. Dr. Tekin, enfeksiyonun da gebelikte artığını kaydetti.



MRNA AŞISI GEBELİKTE ZARARLI MI?



mRNA aşısının, gebeliğin ilk 20 haftasında yapılsa bile, düşük riskine yol açmadığını ve bebeğe zarar vermeyip anneyi koruduğunu söyleyen Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, ''Aşısız gebelerin hem kendileri, hem de bebekleri ilk 1 yıl risk altında'' diye konuştu.



Prof. Dr. Tekin, İsrail'de yapılan araştırmaya göre aşı olan gebelerin, doğumdan sonra bebeği emzirmeleri halinde, antikorlu sütle bebeğin de 1 yıl korunduğunu ifade etti.