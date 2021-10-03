Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama!

BioNTech’in kurucu ortaklarından ve aynı zamanda şirketin CEO’su olan Uğur Şahin, koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Prof. Dr. Şahin, virüsün mutasyona uğramaya devam edeceğini ve bu durumun aşıların sunduğu bağışıklığı azaltacağını öne sürdü.

"ÇOK DAHA FARKLI BİR DURUM İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ"

Şahin bu durumun yeni aşıların geliştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkardığını savundu. Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki yılın ikinci yarısına doğru, koronavirüs aşısının formülünün değişmesi gerekecek gibi görünüyor. Bu yıl yeni bir Aşı geliştirmeye gerek yoktu. Ancak gelecek yılın ortalarına doğru çok daha farklı bir durum ile karşı karşıya kalabiliriz."

"EVRİM SÜRECİNİN HENÜZ BAŞINDAYIZ"

"Koronavirüs kalacak ve daha da adapte olacak" diyen Şahin, Kovid-19'un evriminin devam ettiğini ve evrim sürecinin henüz başında olduğumuzun altını çizdi.