Künye
Kıbrıs 21
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edildi
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da...
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Saçından tutup boğazını sıktı
Saçından tutup boğazını sıktı
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kapat

Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz aşı açıklaması

BionTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, şimdiye kadar iki doz aşı olan yetişkinlere de güçlendirici nitelikteki üçüncü doz aşıları yaptırmaları çağrısında bulundu.

14 Eylül 2021 Salı 09:20
234 Okunma
Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz aşı açıklaması

BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuştu. "Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü aşı yaptırmaları mantıklı olur" dedi.

Ayrıca BioNTech aşısının bu yıl içinde 5-11 yaş arası çocuklara uygulanabileceği yönünde beklentisi olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Şahin, aşıların 5-11 yaş arası gruba uygulanabilmesi için gereken verileri ay sonuna kadar elde etmeyi planladıklarını belirterek, verileri izin için Avrupa ve ABD'deki yetkili makamlara sunmak istediklerini söyledi.

Şahin, aşılamanın yanı sıra özellikle kapalı alanlarda enfeksiyonları kontrol edebilmek için daha fazla önlem alınması gerektiğini de vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Uğur ŞahinBioNTech
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'de koronavirüs araştırması! Her 10 çocuktan birinde belirti görüldü
İsrail'de koronavirüs araştırması! Her 10 çocuktan birinde belirti görüldü
Corona virüse karşı domates aşısı
Corona virüse karşı domates aşısı
Belirtiler ortaya çıkmadan önce 50'den fazla kanser türünü tespit edebilen test geliştirildi
Belirtiler ortaya çıkmadan önce 50'den fazla kanser türünü tespit edebilen test geliştirildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim