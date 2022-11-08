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Protein tozu zararlı mıdır?

Sporcuların kullandığı protein tozlarının zararlı olup olmadığı sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Peki protein tozu zararlı mıdır? İşte merak edilenler..

08 Kasım 2022 Salı 22:57
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Protein tozu zararlı mıdır?



Genellikle spor yapanların kullandığı protein tozunun zararlı olup olmadığı sürekli araştırılmakta ve farklı görüşler ortaya atılmaktadır.

Spor yapan kişilerin alması gereken protein ihtiyacını doğal yollarla alamayacağını düşündüğü için kullandığı protein tozları kasların daha kısa zamanda büyümesine yardımcı olmaktadır.

Bu sebeple protein tozlarının zararlı olup olmadığı sürekli gündeme gelmektedir. Peki protein tozu sağlığa zararlı mıdır?

Protein tozunun içerisinde soya fasulyesi, yumurta ve et bulunmaktadır. Kişiye özel olarakta hazırlanan bu tozların birçok türü vardır. Piyasada bulunan protein tozlarının büyük kısmı peynir altı suyundan elde edilmektedir. Protein tozu genellikle spordan önce yada sonra tüketilmektedir.

Protein tozu kana karışma hızı oldukça yüksek olan bir üründür. Vücudun ihtiyaç duyduğu protein ihtiyacından daha fazla protein vermektedir.

Protein tozu zararlı mıdır?

Protein tozunun zararlı olup olmadığı çokça tartışılan ve gündeme gelen bir konudur. Protein tozu kimilerine göre yararlı kimilerine göre zararlıdır.

Spor sonrası protein tozu kullanmak isteyenler protein tozu hakkında araştırma yapıyor. Yapılan bazı araştırmalara göre protein tozunun bazı zararları bulunuyor.

- Protein tozu fazla tüketildiği taktirde kalp hastalıklarına yol açabiliyor.

- Kemik erimesi meydana gelebiliyor.

- Böbrek taşı riskini artırıyor.

- Fazla tüketilen protein tozu araciğer hastalıklarına yol açabilir.

Protein tozu kullanırken miktarına oldukça dikkat edilmesi gerekir. Yüksek dozda tüketilen protein tozu sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler:
SporcuSporProtein Tozu
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