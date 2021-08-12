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"Psikolojik rahatsızlıklar nefes darlığı şeklinde belirti verebilir"

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, psikolojik rahatsızlıkların nefes darlığı şeklinde belirti verebildiğine değinerek, “Eğer nefes darlığı bir nedene bağlanamıyorsa özellikle depresyonun bir belirtisi olarak, bazen de ileri yaşlarda hassas kişilerde depresyonun bir belirtisi olarak ortaya çıkabiliyor” dedi.

12 Ağustos 2021 Perşembe 11:30
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"Psikolojik rahatsızlıklar nefes darlığı şeklinde belirti verebilir"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, toplumda sık görülen şikayetin nefes darlığı olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Akkoyunlu, nefes darlığının altında birçok rahatsızlığın olabileceğine dikkat çekerek, “Nefes darlığının sık görülmesinin nedeni birçok organ ve hastalığın birlikte olmasından kaynaklanıyor. Santral sinir sisteminden kalp ve akciğer hastalıklarına kadar hatta kansızlık gibi birçok hastalığa kadar şikayet ve belirtiler genellikle nefes darlığıyla ortaya çıkar” dedi.

"Psikolojik durumlar etkileyebilir"
Psikolojik rahatsızlıkların da büyük bir bölümünün nefes darlığıyla bulgu verdiğini söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Psikolojik veya ağır organ yetmezliklerinin dışında eğer çok fazla hareket edip, efor sarf etmiyorsanız hareketle beraber normal insandan daha hızlı bir şekilde nefes darlığı yaşayabilirsiniz. Nefes darlığı yaşayan hasta, basit psikolojik bir durum olacağı gibi hayati tehdit oluşturan bir organ yetmezliği veya hayatı boyunca sakat bırakacak organ hasarı tablosunda göstermesi nedeniyle bu durumu ciddiye almalı. Eğer herhangi bir nedene bağlanamıyorsa nefes darlığının özellikle depresyonun bir belirtisi olarak bazen ileri yaşlarda da hassas kişilerde depresyonun bir belirtisi olarak ortaya çıkabiliyor".

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