Ramazan'da kilo alanlara dikkat

Ramazanda uzun süre aç kalmak, hareketin azalması, beslenme şeklinin ve saatlerinin değişmesi gibi pek çok neden kilo alımına yol açabilir.



Ancak ramazanı kilo almadan geçirmenin mümkün olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, önerilerini şöyle sıraladı…

İFTAR

Çoğu danışanımdan da duyduğum gibi genellikle çorbayla başlayan öğünden sonra kısa süren bir tıkanma söz konusu oluyor. Bu nedenle susuzluk hissini giderdikten sonra birden yemeğe yüklenmeyin. İftariyelikler ile tüketim hızınızı yavaşlatabilir ya da öğünün yanında olabilen yoğurt, salata, komposto gibi eşlikçiler ile yeme hızınızı düşürebilirsiniz. İftarların bol yağlı, şekerli ve tuzlu olması nedeniyle miktarları sizi rahatsız etmeyecek düzeyde tutmalı ve ‘uykum da gelmesin zaten ben geçe kadar oturursam daha kolay olur' hesabına girmeyin. Çünkü derin gece uykusu ertesi gün hormonların (açlık, tokluk da dahil) dengede tutulmasında rol oynar. Uykunun bu evresinde büyüme hormonu salınır ve bu vücudun kendini onarımı için önemlidir. Bu da ne kadar uyuduğunuz ile alakalıdır ve genel olarak 7-9 saattir. Hafta boyu tüketimde ana öğünlerde etli, tavuklu sebze yemekleri, etli kurubaklagil ya da et, tavuk, hindi, balık yanında zeytinyağlı sebze ya da mevsim salatası eklenebilir. Önden bir çorba, ana öğünlerin yanına da yoğurt, ayran, pilav (bulgur, arpa, karabuğday vb) çeşitleri eşlik edebilir.

SAHUR

Ramazanda sahura kalkmak şart… Sahur için çoğu kişinin tercih ettiği gibi haşlanmış yumurta, çok tuzlu olmayan peynir, kaşar, zeytin ya da ceviz, mevsim sebzeleri ve ılımlı miktarda tam tahıllı ekmek çeşitleri en kolay ve sindirim sıkıntısı uyandırmayan alternatiflerdendir. Tabii ramazan ayı 30 gün olunca bazı günler, omlet, yeşillikler, az tuzlu zeytin, peynir, kaşar, taze kuruyemişler, tam tahıllı ekmek yerine bazen omletin içine yulaf ezmesi de tercih edilebilir. İftar lezzetlerinden kurubaklagil, börek, bulgur, sarma gibi alternatiflere yer verilecekse yanında 1 kase yoğurt ve az yağlı zeytinyağlı ya da salatanın olması doyuruculuğu ve susuzluk hissini azaltmaya yardımcı olacaktır. Sahur öğünleri için kilit nokta çok tuzlu peynir, zeytin, şarküteriden uzak yeterli sebze, meyve, kalsiyum kaynaklarını içerebilen ve yoğun karbonhidrattan oluşmayan öğünler kurmaktır.

İFTAR-SAHUR ARASI

Günlük gereksinimde aralara meyve, kuruyemiş, çay çeşitleri, kahve gibi gün içinde tüketmeye fırsat bulamadığınız besinleri ekleyebilir ve çeşitliliği artırabilirsiniz. Tatlı isteğinizi de haftanın birkaç günü ılımlı miktarlarda tercih edebilir ve sindiriminizi de rahatlatması adına iftar sonrasına yarım saat civarı açık hava yürüyüşlerini de ekleyebilirsiniz.